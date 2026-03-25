Mara Venier vuole lasciare Domenica In: i motivi di un addio “inevitabile”

Lo ha detto senza mezzi termini Mara Venier: “Io a ottobre non ci sarò”. Una frase pronunciata in maniera dritta, chiara e precisa a Luca Argentero ospite della “zia” più famosa della televisione italiana. Il contesto è quello di Domenica In e, dopo queste parole pronunciate domenica scorsa, si è passati in un attimo a parlare del futuro della conduttrice nonostante l’argomento principe era un altro. Ovvero Doc 4 e il prossimo capitolo della serie Rai con Luca Argentero. Tematica che interessa gli appassionati, ma il destino lavorativo di Mara Venier diventa molto più di un semplice argomento di conversazione.

La donna in questi anni aveva già espresso la volontà di cambiare aria. Lasciare Domenica In non è un pensiero recente. L’idea è balenata nella mente della presentatrice a partire dal 2020. Dichiarazioni simili a quelle dette ad Argentero furono rilanciate dal settimanale oggi, eventualità smentita in quell’occasione dalla stessa Rai.

Mara Venier e Domenica In: due rette parallele destinate a non incontrarsi

Successivamente si è passati a un periodo di stallo, in cui la Venier ha portato ascolti e idee, fino al 2023 quando l’eventualità di lasciare il talk show domenicale si è palesata nuovamente. Anche in questo caso, l’eventualità di un addio venne smentita dalla stessa azienda di Viale Mazzini. L’iter si è ripetuto anche nel 2024 e 2025 quando la conduttrice veneta è tornata sui propri passi in extremis grazie alla “discesa in campo” di Angelo Mellone.

La posizione del dirigente Rai ha convinto Venier a restare al proprio posto. Una Domenica In senza di lei rappresenta un “rischio” per l’azienda. Lasciare la strada vecchia per quella nuova, sintetizzando un proverbio, è sempre un azzardo. Il 2026 tuttavia sembra essere – per una serie di fattori – l’anno del definitivo congedo da parte della conduttrice veneta. Domenica In passerà a un’altra figura. Ancora da capire se si tratterà di un conduttore o una conduttrice.

Il tele-mercato e le lusinghe di Warner Bros Discovery

Naturalmente non c’è ufficialità di questa decisione, ma una moltitudine di segnali lasciano pensare che Mara Venier voglia dedicarsi ad altro. Il problema non è di natura lavorativa: la conduttrice, infatti, ha già dimostrato – negli anni – di potersi prendere le proprie rivincite anche legate alla trasmissione domenicale. Senza mezzi termini, nel recente passato, ha spiegato che lei è tornata a Domenica In per dimostrare (in particolare a chi l’aveva data per ‘finita’) che professionalmente avesse ancora qualcosa da dire.

In queste edizioni, infatti, ha confermato che il suo ‘tocco’ nelle trasmissioni si sente. Il plurale non viene usato a caso perchè Mara Venier (da Tu Sì Que Vales in poi) ha sempre avuto numerose proposte tv. La volevano in molti, a cominciare da Mediaset. Lei è tornata in Rai, con senso di responsabilità accompagnato da un profondo rispetto per la televisione di Stato, tuttavia non ha mai perso il polso della situazione. La donna sa di essere ancora oggetto di tele-mercato.

Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa: le premesse di un eventuale approdo

Ecco perchè ogni tanto la vediamo fare capolino in Warner Bros Discovery da Fabio Fazio. Nel contesto di Che Tempo Che Fa, citando testualmente la stessa presentatrice, ha trovato tanti amici e colleghi. “Tutta gente simpatica con cui mi trovo bene”. Non si tratta, dunque, soltanto di semplice cordialità. In molti ci hanno visto una sorta di prova tecnica di trasmissione.

Nel senso che Mara Venier al Nove starebbe prendendo le misure per un eventuale programma a partire dal prossimo anno televisivo. Non c’è conferma neanche di questo, ma le trattative esistono per chiunque. Figuriamoci per colei che ha saputo – malgrado tutto – portare avanti la domenica pomeriggio con una maestria tale che non si vedeva dai tempi di Baudo. Amico e collega della Venier che, in una delle ultime interviste rilasciate, ne aveva riconosciuto qualità e appeal professionale.

Il tempo di qualità con la famiglia

Insomma, Mara Venier – ancora oggi – è contesa in termini di possibili incarichi televisivi da ricoprire e soprattutto può permettersi di valutare eventuali alternative. Quindi arriviamo al secondo motivo per cui, stavolta, potrebbe davvero lasciare il posto di cerimoniera (se così possiamo definirla) a Domenica In: si sarebbe stancata dei ritmi di puntata. Anche questo lo ha detto senza remore qualche mese fa, proprio in occasione della presentazione dei palinsesti Rai.

Vuole trovare, Mara Venier, un contesto che la impegni senza rubare tempo alla famiglia. Marito e figli, senza dimenticare i nipoti. Intende, dunque, prendersi del tempo di qualità da dedicare alla famiglia. Si vede benissimo anche su Instagram (dove pubblica con frequenza settimanale se non addirittura giornaliera) che è una lavoratrice indefessa, ma anche una nonna e una moglie attenta. Anche madre perchè i momenti con i figli non mancano mai tra passeggiate e incontri allo scopo di rinnovare un rapporto di amore e affetto sempre più intenso. La donna ha capito che certi momenti non tornano più e il tempo trascorso con i propri cari non può più essere negoziabile.

Teo Mammucari e Peppe Iodice, la goccia che ha fatto traboccare il vaso

La chiarezza della conduttrice veneta si scontra anche con un altro aspetto e potrebbe rappresentare il terzo motivo di un possibile addio a Domenica In. Questa edizione del programma, ancora in corso, ha fatto trapelare non poche tensioni e imprevisti durante le puntate. L’ultimo, in ordine di tempo, quello con Teo Mammucari che prima ha gestito male (a detta della Venier) un siparietto con Peppe Iodice mentre stava promuovendo il suo film in uscita, poi ha concluso male la puntata non appena la conduttrice stava salutando un addetto ai lavori del programma e lo showman è sopraggiunto con un cartello per fare simpatia.

di nuovo peppe iodice per riparare all'intervento infelice di mammuccari della volta scorsa #domenicain pic.twitter.com/X9Z9wkCoCv — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) March 22, 2026

L’uomo sbagliato al momento sbagliato, al punto che la Venier si è sfogata in diretta: “Non capisci i momenti”, gli ha detto prima di andare via stizzita. La situazione poi è rientrata con la conduttrice che ha spiegato ogni cosa a mezzo stampa, asserendo anche di volere molto bene a Mammucari e che la sua comicità non sempre viene compresa da chiunque. Insomma 1:1 palla al centro.

Nuovi stimoli e possibili sostituti

Dire che però Mara Venier lascerebbe Domenica In per Teo Mammucari è fortemente sbagliato. Semmai Mara Venier lascia il suo posto per tutta una serie di meccanismi che, a detta sua, starebbero funzionando poco e celano un’insofferenza sempre più difficile da nascondere. La conduttrice avrebbe bisogno di nuovi stimoli professionali, per questo (forse, ma stavolta le riluttanze sarebbero sempre meno) l’edizione attuale di Domenica In potrebbe essere effettivamente l’ultima con Mara Venier al timone.

Luca Argentero: “#DocNelleTueMani sarà un amore per sempre. Se vuoi a ottobre ritorno e parliamo di #DocNelleTueMani4”

Mara Venier: “Ma io non credo che ci sarò (a #DomenicaIn, ndC). L’ho detta” pic.twitter.com/Z9ArUC2xG6 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 22, 2026

Dalle parti di Viale Mazzini sarebbe già cominciato il toto nomi, ma occorre procedere con cautela. Si sa chi esce (con tutta probabilità), ma non si sa chi entra. Venier, come suoi possibili sostituti, ha indicato due nomi: il primo è quello di Stefano De Martino, il secondo è quello di Barbara D’Urso. La presentatrice veneta, tuttavia, non ha parlato con la Rai. Si tratta di suggerimenti che la donna ha fornito nelle diverse interviste concesse nel passato recente, una anche a Belve da Francesca Fagnani.

Enigma Gabriele Corsi

“Barbara D’Urso è brava, De Martino sarebbe perfetto”. Siamo a questi livelli, imbeccate che la Rai potrebbe decidere di assecondare oppure guardare altrove. Magari verso quel Gabriele Corsi “sedotto” e abbandonato prima che la stagione attuale del programma cominciasse. Ci sono anche altri nomi in gioco: Andrea Delogu e Francesca Fialdini.

Stefano De Martino, nello specifico, si è tolto dal giro: sarà Direttore Artistico del prossimo Sanremo. Non proprio un impegno qualsiasi, quindi manterrà i programmi che già porta avanti con un surplus di tutto rispetto. Domenica In, dunque, avrà – con tutta probabilità – un nuovo riferimento alla conduzione. Scoprire di chi si tratta sarà il “gioco” dell’estate, stagione in cui Mara Venier deciderà cosa fare del proprio futuro professionale. Sempre ammesso che non lo abbia già deciso.