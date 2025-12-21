Andrea Delogu a Domenica In: il grande salto è possibile, perché dovrebbe essere l’erede di Mara Venier

Andrea Delogu ha vinto Ballando Con Le Stelle, ma avrebbe vinto – per il pubblico televisivo – anche se non fosse riuscita ad arrivare in fondo al percorso di ballo. La conduttrice televisiva è ormai una certezza per la platea del piccolo schermo, sono anni che popola radio e tv con una certa continuità. Al punto da potersi anche permettere programmi cuciti su misura per lei. Ora la vediamo a La Porta Magica, ma nel recente passato formati come Tonica hanno dimostrato che il contesto televisivo ha bisogno di una figura come la sua.

Una conduttrice pronta, versatile, autoironica e soprattutto in grado di valorizzare ogni singolo blocco di trasmissione. Delogu sa ascoltare i propri interlocutori, questo nella televisione odierna – in cui va tutto più veloce – non è scontato. Inoltre è in grado di gestire, non da sola ma con l’aiuto di validi professionisti, i vari mezzi di comunicazione che accompagnano ogni sua apparizione.

Andrea Delogu protagonista sul piccolo schermo

Tradotto ancora meglio: Andrea Delogu usa molto bene i social, piattaforme con cui coltiva e aumenta l’interesse di varie fasce di pubblico. Le quali la notano in Rete, poi la seguono in televisione, in radio o a teatro. Lei è in grado di accrescere costantemente la propria fanbase. Inoltre ha un dialogo costante con i più affezionati: lo abbiamo capito durante la finale di Ballando Con Le Stelle, tra un’esibizione e l’altra parlava con gli estimatori sui social che poi andavano a votare o a mostrare il proprio sostegno sul piccolo schermo.

Delogu sa essere, in altre parole, traino di sè stessa. Anche questo, in un’epoca crossmediale come quella che stiamo vivendo, non è scontato ma resta una prerogativa fondamentale. Non a caso figura tra i nomi delle possibili co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Restando in tema di futuro e volendo alimentare qualche altra possibilità, c’è Mara Venier in procinto di lasciare Domenica In. La presentatrice, “zia” più famosa della televisione italiana, lo afferma ogni anno.

Domenica In, una nuova sfida possibile

Stavolta, però, sembrerebbe essere davvero arrivato il momento per lei di congedarsi. Si dedicherà ad altro, ha detto. Cosa farà, al momento, non è dato saperlo. Certamente, però, in caso di una sua uscita di scena, è necessario trovare una degna sostituzione. Venier ha detto che vedrebbe bene al suo posto Stefano De Martino o Barbara D’Urso. Di nomi, non solo dalla conduttrice, ne sono stati fatti molti. A maggior ragione, la domanda sorge spontanea: Andrea Delogu potrebbe rientrare in questa rosa ideale di candidature? La risposta è sì.

Se c’è davvero qualcuno in grado di poter raccogliere un’eredità del genere è proprio lei, i motivi sono abbastanza chiari. Qualora servissero altre referenze, è possibile affermare che Delogu – tra le altre cose – ha fatto “scuola” con Renzo Arbore. Una figura importante della televisione italiana che conosce molto bene non solo Mara Venier, ma anche determinati contesti televisivi. Il conduttore nonché celebre disk jockey ha sempre precorso i tempi. Magari, anche con Andrea Delogu, aveva visto giusto prima degli altri.

L’eredità di Mara Venier

Trovarla al posto di Mara Venier il prossimo anno, con l’inserimento di ospiti ed espedienti particolarmente ficcanti (proprio come avviene o dovrebbe avvenire), sarebbe una vera e propria sorpresa e un modo di rinnovare un programma storico senza tradirne i valori. Ormai Andrea Delogu conosce a menadito le prerogative del Servizio Pubblico televisivo: sa bene fin dove può spingersi e soprattutto conosce il modo per alimentare un certo tipo di storytelling senza risultare pedante o peggio far calare l’interesse. Non è dato sapere se condurrà Sanremo insieme a Carlo Conti oppure no.

Sicuramente, però, trovarla a Domenica In (anche se si tratta, per il momento, soltanto di un’eventualità) sarebbe la dimostrazione di come il programma – nonostante l’usura del tempo – continui a interpretare le tendenze e i gusti degli italiani. In questo momento la Delogu rientra fra i personaggi più interessanti (e amati) del piccolo schermo.

Un punto di (ri)partenza da non sottovalutare su cui la Rai dovrebbe riflettere davvero, perché Andrea Delogu non balla più da sola. Ha una fetta di pubblico (sempre più grande) con cui non vede l’ora di condividere altri palcoscenici e il sabato sera comincia a stargli stretto. La domenica pomeriggio, invece, potrebbe diventare un nuovo abito su misura. Se di passerella televisiva si deve parlare, Andrea Delogu è diventata un’indossatrice provetta.