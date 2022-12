Amadeus annuncia un’altra co-conduttrice per Sanremo 2023: si tratta di Francesca Fagnani ed è oggettivamente un bel colpo che speriamo rompa lo schema del monologo ‘peloso’ e porti un po’ di ‘belvismo’ all’Ariston.

La notizia arriva in diretta a Viva Rai 2, che debutta oggi – lunedì 5 dicembre – nel primo mattino di Rai 2 con Fiorello accanto, che resta senza parole, ma le recupera subito per fare qualche domanda.

“Quanto tempo fa te lo ha chiesto?” chiede Fiore.

“Sarà già una mezz’ora” scherza la Fagnani, in collegamento da casa sua. E immediatamente viene ‘messo in mezzo’ Enrico Mentana, evocato da Amadeus e Fiorello, che però non si palesa, ma presenta il loro cagnolino.

“È un onore e una felicità enorme” dice la Fagnani, che però ancora non sa quando scenderà la scala dell’Ariston. “Adesso vedremo, ci metteremo d’accordo sulla base dei suoi impegni e definiremo una data e decideremo anche cosa fare” dice il direttore artistico Amadeus.

Considerato che nella prima e nell’ultima serata la co-conduttrice sarà Chiara Ferragni, già annunciata da mesi, restano in ballo tre possibili serate, ovvero quelle dell’8, del 9 e del 10 febbraio.

Intanto sul Terrazzino di Viva Rai 2 si esibisce nella prima puntata Annalisa, per qualcuno in lizza per essere una delle signore del Festival. Il cast di Amadeus per il suo quarto Festival si sta delineando, dunque: annunciati i 22 big in diretta al Tg1 e con 6 artisti in arrivo da Sanremo Giovani il prossimo 16 dicembre, Sanremo 2023 sta prendendo forma.