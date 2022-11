Sanremo Giovani 2022 svela i suoi concorrenti. Comunicata la lista dei partecipanti al contest dal quale usciranno i giovani cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 insieme ai cosiddetti BIG. Una formula già adottata da Amadeus negli anni scorsi e che si conferma anche per questo quarto Festival consecutivo nel quale è direttore artistico e conduttore. Sanremo Giovani 2022 si terrà venerdì 16 dicembre in diretta su Rai 1 e secondo alcuni potrebbe essere quella la data di ‘svelamento’ degli altri cantanti in gara a Sanremo 2023. Sempre che Amadeus non punti, come fatto negli ultimi anni, a un annuncio in diretta al Tg1 o magari durante un’ospitata nel programma del mattino dell’amico e sodale Fiorello che debutta il 7 novembre su RaiPlay e il 5 dicembre in diretta su Rai 2 (soprattutto dopo le ‘ruggini’ tra Fiorello e il Tg1).

Quando va in onda Sanremo Giovani?

Come detto, Sanremo Giovani 2022 va in onda venerdì 16 dicembre in prima serata su Rai 1 (e in live streaming su RaiPlay), in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Chi conduce Sanremo Giovani?

Conduce Amadeus. E sarebbe stata strana una scelta diversa…

Chi vince Sanremo Giovani 2022?

In base al regolamento, i primi 3 classificati avranno la possibilità di partecipare a Sanremo 2023 in qualità di Big, in quello che è in realtà ormai un girone unico di concorrenti.

Sanremo Giovani 2022, i cantanti in gara

Sono 12 i cantanti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022: 8 sono quelli scelti dalla Commissione Musicale di Sanremo, cui si aggiungono i 4 provenienti da “Area Sanremo”, selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai.

La commissione musicale di Sanremo è presieduta da Amadeus, in qualità di Direttore Artistico del Festival, ed è composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Vediamo, dunque, i primi 8 finalisti annunciato con un video.

gIANMARIA – “La città che odi” Giuse The Lizia – “Sincera” Maninni – “Mille Porte” Mida – “Malditè” OLLY – “L’anima balla” Sethu – “Sottoterra” Shari – “Sotto Voce” Will – “Le cose più importanti”

Sanremo Giovani 2022, i primi 43 candidati

Lo scorso 26 ottobre la Commissione aveva comuminicato la lista della prima scrematura, selezionando tra le 714 proposte arrivate solo 43 artisti, di cui 8 gruppi e 35 solisti. Tra loro qualche nome noto, come Enula, già ad Amici di Maria De Filippi, Bais, già nella scorsa tornata di Sanremo Giovani, e gIANMARIA, secondo classificato nella scorsa edizione di X Factor. Ma vediamo i nomi dei primi 43 selezionati. Tra questi solo 8 accedono alla finale di Sanremo Giovani: questa seconda scrematura avviene con le audizioni live al cospetto della Commissione Musicale in programma il 4 novembre presso la sede di Rai Radio in Via Asiago.

Aisha – “DiscoBranda”

Alfa – “5 minuti”

Arms Around – “Prenditi cura di me”

Asteria – “Profumo”

Bais – “Vuoto bestiale”

BigMama – “Malocchio”

Calma – “SABATO SERA”

Capitolo Zerø – “Devi starmi lontano”

Caterina – “Causa Affetto”

Collettivo – “Parole di notte”

DAG – “Lacrime addosso”

Enula – “Questa Terra (che rumore fa)”

gIANMARIA – “La città che odi”

Giovanni Toscano – “Arrogantissimo”

Giuse The Lizia – “Sincera”

GrenBaud – “Estraneo”

Hal Quartièr – “Aldilà”

Iride & KTB – “Alba”

Kaze – “Ultimo Tango a Parigi”

Klaus Noir – “Mi fai sanguinare”

Malvax – “Semafori rossi”

Maninni – “Mille Porte”

Mida – “Malditè”

Nicol – “Uguali”

Nuvola – “Come te”

Obi – “Educati a farci male”

OLLY – “L’anima balla”

Pablo – “Bilbao”

Paulo – “Ti odio (mi amor)”

Réclame – “Cena di famiglia”

Samia – “Tutto un fake”

Sarai – “Non mi piace”

SECHI – “Bugie nere”

Senza cuore – “48H”

Sethu – “Sottoterra”

Shari – “Sotto Voce”

Simone Panetti – “Una lettera alla paura”

Sina – “Coltello”

$uicide Gvng – “Morirei x te”

TES – Tutti Esageratamente Stronzi – “Giovani di mezza età”

Uno – “Se solo fossi di più”

Will – “Le cose più importanti”

Yana C – “Sola”

Tra loro Alfa, cantautore 22enne di Genova, non ha potuto presentarsi alle audizioni live per motivi di salute. Il regolamento prevede la squalifica d’ufficio.