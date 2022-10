Prosegue il lavoro di ‘cesellatura’ del Festival di Sanremo 2023 e ancor prima di Sanremo Giovani in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Si tratta di uno degli step di scrematura del cast che vedremo, a lavorarci su è la Commissione Musicale di Sanremo Giovani presieduta dal direttore Artistico Amadeus, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Hanno ascoltato ed esaminato le 714 proposte pervenute, dunque sono stati scelti i 43 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma, il 4 novembre prossimo, presso la sede di Rai Radio in Via Asiago (Roma).

Sanremo Giovani 2022, chi sono i 43 artisti selezionati

Il gruppo dei 43 artisti è così composto: 35 singoli (12 donne e 23 uomini) e 8 gruppi.

Di seguito il nome dell’artista e il titolo della canzone

Aisha – DiscoBranda

– DiscoBranda Alfa – 5 minuti

– 5 minuti Arms Around – Prenditi cura di me

– Prenditi cura di me Asteria – Profumo

– Profumo Bais – Vuoto bestiale

– Vuoto bestiale BigMama – Malocchio

– Malocchio Calma – Sabato sera

– Sabato sera Capitolo Zerø – Devi starmi lontano

– Devi starmi lontano Caterina – Causa Affetto

– Causa Affetto Collettivo – Parole di notte

– Parole di notte Dag – Lacrime addosso

– Lacrime addosso Enula – Questa terra (che rumore fa)

– Questa terra (che rumore fa) gIANMARIA – La città che odi

– La città che odi Giovanni Toscano – Arrogantissimo

– Arrogantissimo Giuse The Lizia – Sincera

– Sincera GrenBaud – Estraneo

– Estraneo Hal Quartièr – Aldilà

– Aldilà Iride & KTB – Alba

– Alba Kaze – Ultimo tango a Parigi

– Ultimo tango a Parigi Klaus Noir – Mi fai sanguinare

– Mi fai sanguinare Malvax – Semafori rossi

– Semafori rossi Maninni – Mille porte

– Mille porte Mida – Malditè

– Malditè Nicol – Uguali

– Uguali Nuvola – Come te

– Come te Obi – Educati a farci male

– Educati a farci male OLLY – L’anima balla

– L’anima balla Pablo – Bilbao

– Bilbao Paulo – Ti odio (mi amor)

– Ti odio (mi amor) Réclame – Cena di famiglia

– Cena di famiglia Samia – Tutto un fake

– Tutto un fake Sarai – Non mi piace

– Non mi piace SECHI – Bugie nere

– Bugie nere Senza cuore – 48H

– 48H Sethu – Sottoterra

– Sottoterra Shari – Sotto voce

– Sotto voce Simone Panetti – Una lettera alla paura

– Una lettera alla paura Sina – Coltello

– Coltello Suicide Gvng – Morirei x te

– Morirei x te TES – Tutti esageratamente Str0nzi – Giovani di mezza età

– Giovani di mezza età UNO – Se solo fossi di più

– Se solo fossi di più Will – Le cose più importanti

– Le cose più importanti Yana C – Sola

Sanremo Giovani 2022, le dichiarazioni di Amadeus

Il commento del Direttore Artistico Amadeus in merito:

“È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell’edizione 2023. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti come unico e grande obiettivo. A tutti i partecipanti vanno i miei complimenti, per il livello musicale e interpretativo, in continua evoluzione con il passare delle edizioni“.

Il numero crescente dei selezionati giunge da una decisione della commissione musicale come conferma Amadeus in una dichiarazione: “Insieme alla Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ascoltato i 714 brani accettati e data la qualità generale abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43. A loro va il nostro in bocca al lupo. Forza ragazzi“.