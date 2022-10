Quando saranno annunciati da Amadeus i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023? Le date buone potrebbero essere l’1 o il 2 dicembre. A scriverlo è l’AdnKronos, anche se nel regolamento del Festival ad oggi c’è scritto che il direttore artistico potrà renderli noti solo “da sabato 3 dicembre 2022 attraverso comunicazione ai media“. La formula sarà quella già messa in pratica lo scorso anno, che prevede la comunicazione in diretta all’interno del Tg1.

Dunque, mancherebbero più o meno sei settimane all’annuncio dei cantanti (da regolamento, dovrebbero essere 25, tra i quali i 3 vincitori di Sanremo Giovani edizione 2022) che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo, in programma su Rai1 in diretta da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 al Teatro Ariston.

Molto probabilmente – come abbiamo scritto da queste parti pochi giorni fa rivelando la clamorosa idea che potrebbe riportare in tv Natalia Estrada – Amadeus comparirà nel telegiornale diretto da Monica Maggioni già prima di inizio dicembre, per altre comunicazioni sulla kermesse canora.

Al momento sono tanti gli artisti che da più parti vengono tirati in ballo come possibili Big in gara a Sanremo 2023. In particolare, Radio Deejay e il sito di All Music Italia hanno fatto i nomi di Biagio Antonacci, Lazza, Paola e Chiara, Tiziano Ferro, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa, Luigi Strangis, i Negramaro ma anche Giuliano Sangiorgi solista, Giorgia, Elisa, Eros Ramazzotti, Raf, Shade, Mr Rain, Emis Killa, Tananai, Bresh, Vasco Brondi, Mannarino, Diodato, Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Gigi D’Alessio, Fabio Concato, Sangiovanni, Aka7even, Elodie, Francesca Michielin, Marcella Bella, Nada, Pinguini Tattici Nucleari e i Modà. i Ricchi e Poveri nella formazione a due e gli Articolo 31. Tra gli ospiti pare sicura la presenza di Laura Pausini (di nuovo!), che nel 2023 festeggerà i 30 anni de La Solitudine.

Ricordiamo che i 22 Big scelti da Amadeus dovranno prendere parte venerdì 16 dicembre alla finale di Sanremo Giovani trasmessa in diretta da Rai1, nella quale saranno eletti i 3 artisti che si aggiungeranno alla lista dei Big al Festival.