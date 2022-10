Intervistata pochi giorni fa dal settimanale Oggi, ha dichiarato in maniera netta e chiara il suo no ai reality show: “Me li hanno proposti tutti. Non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie”. Natalia Estrada ha proseguito raccontando al settimanale la sua nuova quotidianità, anche se non ha chiuso ad un ritorno alla televisione:

So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio.

Stando a quanto risulta a TvBlog, Amadeus starebbe pensando proprio alla showgirl spagnola per Sanremo 2023, al via il prossimo febbraio su Rai1.

La strana idea del direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023 sarebbe in linea con alcune scelte compiute negli scorsi anni. Il riferimento è, per esempio, all’ingaggio di Sabrina Salerno come co-conduttrice al Festival del 2020. Una mossa (anticipata da TvBlog) che riportò un po’ a sorpresa sul palco della tv che conta la showgirl da qualche tempo ai margini del piccolo schermo.

L’indiscrezione che vi abbiamo raccontato e che riguarda Natalia Estrada – fuori dalla TV dal 2004 – sarà confermata e si concretizzerà? La risposta arriverà nelle prossime settimane.

Intanto, mentre nascono i primi siparietti con Gianni Morandi (presenza fissa nelle cinque serate) e mentre Chiara Ferragni inizia a muovere i social con un suo scatto fotografico nei pressi del teatro Ariston, l’attesa è anche per un altro ritorno, quello di Amadeus al Tg1. Da un anno a questa parte, infatti, il conduttore del Festival di Sanremo ha scelto il telegiornale di Rai1 come sede degli annunci che riguardano la kermesse canora più popolare in Italia (una strategia comunicativa molto intelligente, che peraltro ha sancito la pace tra il manager Lucio Presta e la direttrice Monica Maggioni dopo anni di tensioni). La prossima puntata di questo fortunato format tutto interno alla Rai potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.