Retroscena Blogo: Sanremo 2020, anche Sabrina Salerno nel cast

Di Massimo Galanto mercoledì 15 gennaio 2020

Indiscrezione esclusiva di Blogo, la showgirl sarà tra le dieci donne scelte da Amadeus

Tutto confermato. Come anticipato da Blogo, Sabrina Salerno sarà tra le donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2020. La presenza della showgirl è prevista per la seconda e la quinta serata.

Blogo è in grado di anticipare che Sabrina Salerno dovrebbe essere tra le donne che accompagneranno Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La showgirl, nata a Genova e cresciuta proprio nella cittadina ligure che da sempre ospita la kermesse canora, ha già preso parte al Festival. È accaduto nel 1991, in gara con Siamo donne, canzone interpretata insieme a Jo Squillo.

Per la Salerno - se la nostra indiscrezione venisse confermata (l'annuncio ufficiale del cast avverrà martedì prossimo nel corso della conferenza stampa che Amadeus terrà a Sanremo) - si tratterebbe di un ritorno importante in tv, dopo gli ultimi anni vissuti in panchina (nel 2014 è stata coach di La pista, talent show, non particolarmente di successo, di Rai1 condotto da Flavio Insinna).

Negli anni Ottanta il culmine della sua carriera, con partecipazioni multiple al Festivalbar ed una serie di hit di successo, tra cui Boys (Summertime Love), in vetta alle classifiche anche all'estero. Quindi le conduzioni televisive, per esempio di W le donne e Premiatissima.

Ricordiamo che tra le figure femminili che affiancheranno il direttore artistico e conduttore sul palco del teatro Ariston dovrebbero esserci anche Diletta Leotta, Antonella Clerici, le giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo), Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi), la giornalista Rula Jebreal e, forse, Gessica Notaro, showgirl sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato nel 2017.