Uscito il regolamento di Sanremo 2023, in programma su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Un record quello della pubblicazione del regolamento del Festival della Canzone Italiana già a giugno, ma è evidentemente frutto dell’accordo biennale che lega Amadeus al Festival e che si aggiunge ai tre anni già fatti come conduttore e direttore artistico dell’evento musicale italiano per eccellenza. Ma vediamo quali sono le conferme e le novità della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana direttamente dal suo Regolamento.

Sanremo 2023, quanti cantanti in gara?

Sono 25 i cantanti in gara a Sanremo 2023, 22 BIG più i primi tre classificati a Sanremo Giovani 2022. Si cristallizza, quindi, la scelta fatta un po’ in ‘emergenza’ lo scorso anno che portò all’Ariston non solo il vincitore della selezione giovane, non solo i primi due classificati come affermato a un certo punto per spiazzare rumors e anticipazioni, ma tutto il podio. E sappiamo che lo scorso anno da Sanremo Giovani sono arrivati a Sanremo 2022 Yuman, Matteo Romano e Tananai (ultimo con furore).

Sanremo 2023, quante giurie e come si vota?

Cambia, a una prima lettura, la struttura del voto rispetto alla scorsa edizione: non c’è più la Demoscopica 1000 ma si torna a una Demoscopica di 300 persone “selezionate”; restano ovviamente la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (150 rappresentanti dei media accreditati al Festival) e il televoto.

Come lo scorso anno le prime due serate sono votate solo dalla Giuria della Stampa divisa nelle sue tre componenti (Tv e Carta Stampata, Radio e Web) con peso uguale (1/3 ciascuna). Nella terza serata si conferma il voto al 50% del Televoto e della Demoscopica. Nella quarta serata (cover) e nella prima parte della serata finale si vota solo con televoto (come lo scorso anno), mentre le tre posizioni del podio sono votate dalle tre giurie di nuovo insieme, con il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa -tv-radio, web e il 33% alla giuria demoscopica.

Serata cover venerdì 10 febbraio 2023: repertorio ammesso

Come l’anno scorso – anche se deciso con una variazione al regolamento – gli artisti possono scegliere una canzone anni ’60, ’70, ’80 e ’90, pubblicata quindi tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1999 e devono interpretare il brano scelto con un ospite, previa approvazione dello stesso da parte della Direzione Artistica. Dopo le ‘contestazioni’ sul fatto che qualche artista in gara l’anno scorso abbia portato brani di repertorio e non cover altrui (leggi Morandi, cui si è aggiunta anche la partecipazione di Jovanotti autore del brano in gara condita dal momento superospite, ma questo è a parte) il regolamento precisa che

“non si esclude la possibilità che un Artista possa scegliere un brano da egli stesso pubblicato nel periodo sopra indicato, previa valutazione e autorizzazione del Direttore Artistico”.

L’interpretazione più votata riceverà un premio speciale.

Direzione artistica

Anche il regolamento di Sanremo ‘risente’ delle nuove disposizioni aziendali: le decisioni sul Festival sono prese dal Direttore Artistico Amadeus (e fin qui…) con la Direzione Intrattenimento Prime Time e non più con la Direzione di Rete. Al timone, però, c’è sempre Stefano Coletta. Non c’è invece Claudio Fasulo, per la prima volta dopo quasi un decennio.

Sanremo 73, scaletta serate

La divisione degli artisti nelle serate e l’ordine di esibizione non è sorteggiato (non lo è più da tempo) ma deciso dagli autori, o meglio “spetta, su base esclusiva, a RAI d’intesa con il Direttore Artistico“. Le playlist sono playlist.

Sanremo 2023, scaletta prima serata martedì 7 febbraio

Interpretazione-esecuzione di 12 o 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi 12 o 13 Artisti in gara (sono dispari, quindi bisogna ancora capire come dividerli).

Le canzoni/Artisti sono votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv (ii); giuria delle radio; (iii) giuria del web col peso ciascuna di 1/3.

Alla fine della serata classifica delle 12 o 13 canzoni ascoltate e votate.

Sanremo 2023, scaletta seconda serata mercoledì 8 febbraio

Struttura sostanzialmente identica alla precedente: vengono eseguite le restanti 12 o 13 canzoni, votate sempre e solo dai 150 della Sala Stampa nelle sue tre distinte componenti con un peso relativo di 1/3 ciascuno. Alla fine della serata viene stilata la classifica congiunta di tutte le 25 canzoni/Artisti in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12 o 13) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12 o 13). Non si sa se la complessiva verrà mostrata al pubblico a casa.

Sanremo 2023, scaletta terza serata giovedì 9 febbraio

Si ascoltano tutte e 25 le canzoni in gara, votate questa volta però dalla Demoscopica e dal televoto, con un peso del 50% ciascuno sul totale.

Al termine della serata viene stilata una classifica complessiva delle 25 canzoni in gara risultate dalla media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni nel corso della Terza serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Non dovrebbe essere quindi mostrata al pubblico la classifica parziale della sola serata, ma solo la complessiva delle tre serate già svolte.

Sanremo 2023, scaletta quarta serata venerdì 10 febbraio (COVER)

I 25 artisti in gara eseguono la Cover scelta tra le canzoni italiane ed internazionali degli anni ‘60, ’70, ’80 e 90’.

Gli Artisti potranno cantare in una lingua straniera e dovranno esibirsi con un ospite (che sia un singolo artista o un gruppo non importa) “di conclamata fama italiani o stranieri“. Non marchette pro domo discografica, dunque?

Vota il pubblico a casa tramite il Televoto (con un peso del 34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come

unica componente di voto (33%) e la Demoscopica (33%). Le percentuali sono le stesse dello scorso anno.

Alla fine della serata ci sarà la classifica delle Cover, che potranno portare a un riconoscimento per chi ha avuto più voti. In ogni caso i voti attribuiti in questo caso agli Artisti confluiscono nella classifica generale dell’edizione: la media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti nella serata delle Cover e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determina infatti una nuova

classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara (che noi a casa non dovremmo vedere).

Sanremo 2023, scaletta quinta serata sabato 11 febbraio (FINALE)

Si riascoltano tutte e 25 le canzoni in gara che vengono votate solo tramite Televoto.

La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti: le prime tre compongono il podio. Vengono fatte riascoltare live o tramite clip e si procede a una nuova votazione: azzerati tutti i voti ottenuti fino ad allora, l’ordine del podio viene deciso con la votazione delpubblico con il Televoto (34%), della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta (33%), come unica componente di voto, e della Demoscopica (33%).

La più votata vince Sanremo 2023 e conquista il diritto di partecipare a Eurovision Song Contest 2023 (previsto in Ucraina…).