«Compagni di scuola» restaurato su Rete 4: Verdone riporta in tv il suo classico del 1988

Carlo Verdone torna in tv domenica 27 luglio 2026, in prima serata su Rete 4, con «Compagni di scuola» nella nuova versione restaurata in alta definizione. Un ritorno pensato per riportare davanti al pubblico uno dei suoi film più amati, il classico del 1988, questa volta con immagini più pulite, colori ravvivati e contrasti rimessi a nuovo.

«Compagni di scuola» torna in prima serata: data, rete e versione restaurata

Nel cuore dell’estate televisiva, Rete 4 sceglie un titolo che molti spettatori conoscono quasi a memoria. Ma stavolta «Compagni di scuola» arriva con un volto diverso: la versione restaurata, in onda domenica sera in prima serata. Il film, uscito nel 1988, resta una delle opere più corali di Carlo Verdone, qui regista, attore e osservatore disincantato di una generazione cresciuta tra ambizioni, rimpianti e occasioni perdute.

La novità sta soprattutto nell’immagine. L’alta definizione dovrebbe restituire al film più nitidezza, con maggiore forza nei colori, nei contrasti e nei dettagli. Non è un aspetto secondario, per un’opera girata quasi tutta dentro una villa: saloni, corridoi, tavole apparecchiate, facce che cambiano espressione man mano che la serata prende un’altra piega. Nel cinema di Verdone, anche queste piccole cose pesano.

Verdone annuncia il film e dedica la serata al cast di ieri e di oggi

A dare la notizia è stato lo stesso Carlo Verdone, con un messaggio pubblicato sui suoi profili social. Ha invitato il pubblico a rivedere il film, pur sapendo bene che molti lo hanno già incrociato più volte in televisione. Lo ha fatto con il suo tono abituale, semplice e diretto, partendo perfino dal caldo di questi giorni: «Un buon weekend a tutti con la speranza di avere 3, 4 gradi in meno rispetto a questi giorni qua. Ormai l’estate è diventata una minaccia».

Poi è arrivato il passaggio più atteso: «Domenica sera su Rete 4 verrà presentato per la prima volta Compagni di scuola restaurato, in alta definizione», ha spiegato Verdone. Il regista ha aggiunto che sarà interessante vedere come il film «riprende vita nei colori, nei contrasti». E ancora: «Forse lo vedremo quasi come un film di oggi. Vediamo che effetto ci farà». Poche parole, senza retorica, ma con un’emozione evidente.

Nel suo messaggio, Verdone ha voluto anche dedicare la serata agli attori e ai collaboratori che parteciparono a quella lavorazione. «A quelli che sono rimasti, e a quelli che non ci sono più purtroppo», ha detto, ricordando che se il film è riuscito «il merito è stato anche di tutti loro». Una dedica asciutta, affettuosa. Molto verdoniana.

La rimpatriata diventa un bilancio: trama e temi del film

La storia di «Compagni di scuola» parte da una rimpatriata. A organizzarla è Federica, che invita nella sua villa gli ex compagni di liceo, molti anni dopo il diploma. All’inizio sembra una serata come tante: abbracci, battute, ricordi, qualche vanità rimasta intatta. Poi, poco alla volta, l’aria cambia. Le maschere cominciano a cadere.

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Ciascuno arriva con il proprio carico. C’è chi ha fatto strada in politica, chi ostenta sicurezza più di quanta ne abbia davvero, chi vive un matrimonio infelice, chi fa i conti con problemi economici, chi cerca ancora un riconoscimento. La cena diventa così un bilancio, non cercato ma inevitabile, su quello che si sognava di essere e quello che si è diventati. Verdone guarda tutto con una comicità che non nasconde l’amarezza. Anzi, la lascia uscire tra una battuta e un silenzio.

È anche per questo che il film regge ancora. Non racconta soltanto una classe di ex studenti, ma un gruppo di adulti colti nel momento in cui il passato torna a presentare il conto. Una cena, qualche bicchiere, vecchi rancori. E verità che vengono fuori male, storte, come spesso succede nella vita.

Da De Sica a Giorgi, il cast che ha reso «Compagni di scuola» un classico

Uno dei segreti della lunga fortuna di «Compagni di scuola» è il suo cast corale, tra i più riconoscibili del cinema italiano di fine anni Ottanta. Accanto a Carlo Verdone ci sono Christian De Sica, Massimo Ghini, Eleonora Giorgi, Nancy Brilli, Alessandro Benvenuti, Natasha Hovey, Pietro Natoli, Athina Cenci, Maurizio Ferrini, Angelo Bernabucci e Fabio Traversa. Un gruppo fitto, dove nessuno sembra stare lì solo per riempire la scena.

Ognuno porta un carattere, una ferita, un tic sociale. De Sica lavora sull’apparenza e sul cinismo, Ghini mostra una fragilità nascosta dietro la brillantezza, Giorgi dà a Federica un’ambiguità sottile, da padrona di casa che governa la serata ma finisce anche per subirla. Intorno, gli altri compongono un mosaico vivace, spesso divertente, a tratti scomodo.

A quasi quarant’anni dall’uscita, «Compagni di scuola» resta un classico perché parla di nostalgia senza trasformarla in rifugio. La smonta, la guarda da vicino, la rende perfino imbarazzante. La versione restaurata su Rete 4 diventa così l’occasione per rivederlo con occhi nuovi, oppure per scoprirlo per la prima volta, in una serata d’estate che riporta in tv un pezzo importante della commedia italiana.