Sanremo 2027, Paola Perego: “De Martino ulteriore passo verso l’innovazione”

Paola Perego, showgirl e conduttrice, è stata ospite del Giffoni Film Festival dove ha avuto occasione di toccare diversi temi, soprattutto ai microfoni di SuperGuidaTv.Sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, in onda a settembre, e a convincerla è stata proprio la possibilità di lavorare con Carlo Conti: “La cosa

Paola Perego, showgirl e conduttrice, è stata ospite del Giffoni Film Festival dove ha avuto occasione di toccare diversi temi, soprattutto ai microfoni di SuperGuidaTv.

Sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, in onda a settembre, e a convincerla è stata proprio la possibilità di lavorare con Carlo Conti: “La cosa che mi ha convinta di più è stata la possibilità di lavorare con Carlo Conti, una persona che stimo moltissimo. Siamo amici anche nella vita ed è bello poter condividere questa esperienza con lui”.

Non è mancato un passaggio “doloroso” sulla chiusura di Citofonare Rai2: “Io e Simona Ventura abbiamo costruito quel format e lo abbiamo fatto crescere come un figlio. La chiusura è stata quindi dolorosa. In 5 anni avevamo riacceso una fascia oraria debole. Purtroppo alcuni tagli al budget ci hanno coinvolto”.

Paola Perego approva la scelta Stefano De Martino come prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027

Il prossimo Festival di Sanremo sarà condotto da Stefano De Martino (leggi qui il possibile cast dei big in gara). Una scelta che segna il passaggio di testimone tra il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’. È stato chiesto proprio a Paola Perego un parere e si è detta favorevole: “Credo che rappresenterà un ulteriore passo verso l’innovazione. Se pensiamo al Sanremo di Pippo Baudo e a quanto sia cambiato negli anni, ogni conduttore ha portato qualcosa di nuovo”.

Ha speso belle parole anche, nello specifico, per l’ex ballerino e conduttore napoletano: “Stefano De Martino ha talento, studia molto e si prepara con grande attenzione. Ha avuto una carriera rapidissima, ma dietro c’è una forte capacità di applicarsi e migliorarsi continuamente. Sono convinta che riuscirà a sorprenderci”.