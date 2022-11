Dopo il ‘riscaldamento’ su RaiPlay, Fiorello è pronto al debutto tv di Viva Rai 2, da lunedì 5 dicembre alle 7.15 non solo sulla seconda rete Rai, ma live anche su RaiPlay, Rai Radio 2, RaiPlay Sound, Rai Radio Tutta Italiana. Primo ospite annunciato l’amico e sodale Amadeus, che così cerca di resitituire a Fiore l’appoggio ricevuto negli ultimi tre Sanremo. Gira voce che Fiorello tornerà nella Riviera dei Fiori in versione ‘inviato speciale’, ma con lui e Amadeus non c’è di che stare tranquilli,

A proposito di Sanremo, Amadeus sarà ospite di Fiorello all’indomani dell’annuncio ufficiale dei Big in gara, che sarà fatto dal conduttore e direttore artistico nel Tg1 delle 13.30 di domenica 4 dicembre. Tutto calcolato per permettere il commento libero (e magari anche evitare spoiler indesiderati).

Ma veniamo a Fiorello e al suo ‘tormentato’ morning show sui generis (nel senso pieno dell’espressione): dopo essere stato annunciato su Rai 1, dopo le polemiche col Tg1, dopo lo spostamento su Rai 2 e dopo il rodaggio online con “Aspettando Viva Rai 2”, la ‘peculiare’ rassegna stampa di Fiorello dal bar di quartiere, già conosciuta con Edicola Fiorello nelle sue diverse forme, è pronta a tornare. E lo fa con tanto di conferenza stampa di presentazione, che seguiamo live a partire dalle 10.00 di mattina di lunedì 28 novembre. Un orario piuttosto mattiniero per una conferenza stampa: immaginiamo che se fosse stato per Fiore, l’appuntamento sarebbe stato dato, a dir tardi, alle 8.30 del mattino.

Siamo pronti, quindi, anche noi a seguire la conferenza stampa di Viva Rai 2 col nostro liveblogging. Siamo a dir poco curiosi di sapere cosa sarà detto a proposito di un programma che ha già una sua storia, non solo recente, ma piuttosto ‘datata’ e anche multipiattaforma.