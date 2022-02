Sanremo LIS, il Festival nella Lingua dei Segni si conferma un fenomeno

Sanremo 2022 è il terzo Festival della canzone italiana accessibile ai non udenti che conoscono la Lingua Italiana dei Segni: per il terzo anno consecutivo, infatti, Rai Pubblica Utilità ha dedicato un canale su RaiPlay alla traduzione integrale di quel che avviene sul palco dell’Ariston, rigorosamente in diretta. Un lavoro immane, anche perché gli interpreti non solo sono impegnati su una simultanea spesso dai tempi vertiginosi (pensate cosa deve essere stato tradurre Fiorello in tempo reale), ma offrono un vero e proprio re-enacting dello show. Dieci performer e 5 interpreti LIS si alternano nelle cinque serate del Festival per portare sullo schermo tutto quello che avviene all’Ariston: lanci, sketch, fuori programma, monologhi e ovviamente le canzoni in gara. E paradossalmente sono le più ‘semplici’ – diciamo così – perché almeno si è avuto il tempo di prepararle. Ma certo non è semplice lavorare all’impronta, con 25 brani da preparare e 25 cover da realizzare, cercando di trasmettere il pathos e l’interpretazione scelta dall’artista per la propria gara.

Una produzione impegnativa, senza dubbio, che è arrivata in Italia anche sull’onda dell’esperienza dell’Eurovision Song Contest che ha inaugurato la traduzione integrale con annessa messa in scena nella Lingua dei Segni nel 2015. Il merito va all’ORF, la tv pubblica austriaca, che per prima ha proposto e organizzato un ‘acting translation’ per il pubblico non udente. Un progetto interessante (qui le linee guida originarie), che fu presentato giustamente con orgoglio, e che ha fatto da scuola per le successive edizioni.

L’Italia ci è arrivata qualche anno dopo, nel 2020, sulla scia del successo della versione segnata in olandese di Soldi, di Mahmood, che attirò l’attenzione del pubblico italiano. Non si trattava della versione ufficiale ESC, ma di quella proposta dalla tv dei Paesi Bassi per la copertura segnata dell’Eurovision che quell’anno si teneva in Israele (dopo la vittoria di Netta).

Nel 2020 la traduzione in LIS è arrivata anche a Sanremo. E se avete voglia di godervi una serata diversa, da un altro punto di vista e di ascolto, vi suggeriamo di seguire la diretta di Sanremo 2022 su RaiPlay o almeno di recuperare le esibizioni on demand sul sito Rai. Qui trovate la Terza Serata, con gli scambi Drusilla – Amadeus per intenderci, mentre vi invitiamo a seguire Dove si balla di Dargen D’Amico. A voi scoprire le altre.