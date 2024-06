Se c’è una cosa a cui Amadeus ci ha abituati nei suoi cinque anni di Sanremo sono gli annunci pre-Festival. Una tradizione che volente o nolente prosegue, con la sola differenza che a farli è il ‘nuovo’ conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni, Carlo Conti.

Stamani a Tg1 Mattina Estate, Giorgia Cardinaletti ha ospitato Conti sia nei giorni caldi delle registrazioni del Tim Summer Hits in Piazza del popolo a Roma (da fine giugno per quattro settimane su Rai 1) e soprattutto nel periodo che lo vede mettere il seme del suo Festival di Sanremo 2025 pronto a germogliare. La macchina dell’organizzazione è ormai all’opera e l’impronta da direttore artistico prende forma con “piccole modifiche” afferma.

Sanremo 2025, torna la suddivisione in categorie

A partire dal regolamento, primo tassello della kermesse, la gara riprenderà due strade con il ritorno della suddivisione in categorie: Big e Nuove proposte. Una decisione presa dopo tre edizioni (2022, ’23 e ’24) in cui Amadeus ha deciso di far partecipare in un unica gara gli artisti scelti da Sanremo Giovani insieme ai nomi più conosciuti: “Ci sarà un vincitore dei Big e un vincitore delle nuove proposte“.

Altra non-novità: niente eliminazioni “Cosa passata – afferma Conti – Oggi non avrebbe più senso, sarebbe anacronistico”.

La serata delle cover ci sarà, l’incognita resta la serata scelta ma il conduttore pare avere l’idea chiara : “La proclamazione della cover vincente e del duetto vincente“.

Carlo Conti riprende il Dopofestival

Altro ritorno a tambur battente è il Dopofestival, il format accantonato per qualche anno ritornerà ad animare la terza serata di Rai 1 nella settimana di Sanremo. Conduttore? Conduttrice? Conduttori? Conduttrici? Si vedrà.

La sua reintroduzione porta a due conseguenze (non per forza negative): il sospiro di sollievo a chi vorrà andare a dormire ad un orario quanto più possibile umano: “Siccome io ho un età – scherza Conti – chiuderò verso l’una e poi ci sarà il Dopofestival“, ma soprattutto ci sarà un numero di canzoni minore rispetto – sicuramente – all’ultimo Festival, dove di brani-artisti in gara ce ne sono stati la bellezza di 30.

Resta ancora in alto mare il capitolo ospiti “Sogno Vasco Rossi” e la co-conduzione “Non ci ho ancora pensato“.