“In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finchè non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al Festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano“. Così Amadeus in diretta su Rtl 102.5 all’interno di The Flight (trasmissione condotta, insieme a Paola Di Benedetto e Matteo Campese, da Jody Cecchetto, che sarà uno degli inviati del PrimaFestival), ha commentato per la prima volta il caso Madame, scoppiato nelle scorse ore.

Ricordiamo che Madame, che ha già partecipato al Festival (era il 2021 e si presentò con il brano Voce, con il quale si classificò ottava), risulta, da notizie di stampa, iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Vicenza per falso ideologico. La cantante è accusata di una presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del Green pass. Nel dettaglio, secondo l’ipotesi d’indagine, l’artista si sarebbe recata appositamente nello studio di un medico (che è stato arrestato nei mesi scorsi) per ottenere il Green pass senza sottoporsi alla vaccinazione.

