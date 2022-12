Il Covid si allontana dal Festival di Sanremo, almeno in teoria. Infatti, nelle ultime ore è arrivata una importante decisione presa in accordo da Rai e Asl, in occasione di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura: a Sanremo 2023 niente più obbligo di tamponi per cast, artisti e addetti ai lavori (compresi i giornalisti accreditati), che era in vigore da due anni a questa parte.

In pratica, salvo peggioramenti clamorosi della situazione Covid, si tornerà alla normalità. Dunque, stop alle restrizioni (comprese le mascherine all’interno dei luoghi chiusi) e stop al tamponificio che era stato allestito in piazza Borea D’Olmo, a pochi metri dal teatro Ariston dall’Asl, su commissione della Rai (che, per questa ragione, aveva sborsato una cifra intorno ai 400 mila euro ad edizione). Non a caso tornerà in piazza Colombo il palco brandizzato, così come la nave Costa Smeralda che ospiterà artisti e personaggi famosi ogni sera. Oltre al già annunciato Salmo, ci saranno Angelo Pintus e gli chef Iginio Massari e Bruno Barbieri.

A proposito di Covid, è notizia di queste ore l’iscrizione di Madame – tra i Big in gara a Sanremo 2023 – nel registro degli indagati dalla Procura di Vicenza per falso ideologico. La cantante, stando a quanto scrive Il Giornale di Vicenza, sarebbe accusata di una presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del Green pass. Secondo l’ipotesi d’indagine, l’artista, che nel 2021 gareggiò al Festival con il brano Voce, si sarebbe recata appositamente nello studio di un medico (che è stato arrestato nei mesi scorsi) per ottenere il Green pass senza sottoporsi alla vaccinazione.

Tornando ai giornalisti accreditati, molto probabilmente (non c’è ancora ufficialità), sarà confermata una sala stampa unica, nella quale saranno presenti i giornalisti della carta stampata, quelli dei siti e gli operatori delle radio. E, come accaduto negli ultimi due anni, anche stavolta sarà collocata al Casinò e non nel Roof del teatro Ariston.