La scaletta di Sanremo 2023, serata per serata

Sanremo 2023 è, di fatto, iniziato: con la definizione degli ospiti italiani e internazionali e l’annuncio dei duetti e delle Cover di venerdì 10 febbraio, manca solo il calcio di inizio di martedì 7 febbraio, alle 20.30, col PrimaFestival. La scaletta delle singole serate è sempre una delle cose più attese del Festival, anche per capire l’ordine di uscita dei cantanti e la durata dello show: su quello facciamoci poche speranze, dal momento che il termine di ogni serata è fissato intorno all’1.20 di notte, le 2 per la Finale.

Ma vediamo cosa succede sera per sera.

Sanremo 2023, scaletta sera per sera

Prima serata, martedì 7 febbraio

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

Nel corso della serata prevista l’interpretazione-esecuzione di 14 canzoni in gara da parte dei rispettivi 14 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti sono votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv (ii); giuria delle radio; (iii) giuria del web col peso ciascuna di 1/3. Alla fine della serata classifica delle 14 canzoni ascoltate e votate.

Ospiti: Mahmood e Blanco che eseguono Brividi, canzone vincitrice della scorsa edizione, e I Pooh.

Seconda serata, mercoledì 8 febbraio

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e con Francesca Fagnani.

Vengono eseguite le restanti 14 canzoni, votate sempre e solo dai 150 della Sala Stampa nelle sue tre distinte componenti con un peso relativo di 1/3 ciascuno. Alla fine della serata viene stilata la classifica congiunta di tutte le 25 canzoni/Artisti in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12 o 13) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 14). Non si sa se la complessiva verrà mostrata al pubblico a casa.

Ospiti: l’inedito trio composto da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e i Black Eyed Peas. Ospite comico Angelo Duro.

Terza serata, giovedì 9 febbraio

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e Paola Egonu.

Si ascoltano tutte le 28 canzoni in gara, votate questa volta però dalla Demoscopica e dal televoto, con un peso del 50% ciascuno sul totale. Al termine della serata viene stilata una classifica complessiva delle 28 canzoni in gara risultate dalla media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni nel corso della Terza serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Non dovrebbe essere quindi mostrata al pubblico la classifica parziale della sola serata, ma solo la complessiva delle tre serate già svolte.

Ospiti: I Maneskin, Peppino di Capri.

Quarta serata, venerdì 10 febbraio – Serata Cover

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Francini. I 28 artisti in gara eseguono la Cover scelta tra le canzoni italiane ed internazionali degli anni ‘60, ’70, ’80, 90’ e’00 (come da variazione del Regolamento di dicembre 2022).

Gli Artisti possono cantare in una lingua straniera e devono esibirsi con un ospite (che sia un singolo artista o un gruppo non importa) “di conclamata fama italiani o stranieri“.

Vota il pubblico a casa tramite il Televoto (con un peso del 34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto (33%) e la Demoscopica (33%). Le percentuali sono le stesse dello scorso anno. Alla fine della serata ci sarà la classifica delle Cover, che potranno portare a un riconoscimento per chi ha avuto più voti.

In ogni caso i voti attribuiti in questo caso agli Artisti confluiscono nella classifica generale dell’edizione: la media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti nella serata delle Cover e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determina infatti una nuova classifica delle 28 canzoni/Artisti in gara.

I duetti e le cover sono qui.

Quinta serata, sabato 11 febbraio – La Finale

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Si riascoltano tutte e 28 le canzoni in gara che vengono votate solo tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determina una nuova classifica delle 28 canzoni/Artisti: le prime cinque vengono fatte riascoltare live o tramite clip e si procede a una nuova votazione: azzerati tutti i voti ottenuti fino ad allora, l’ordine del podio viene deciso con la votazione delpubblico con il Televoto (34%), della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta (33%), come unica componente di voto, e della Demoscopica (33%). La più votata vince Sanremo 2023 e conquista il diritto di partecipare all’Eurovision Song Contest 2023, a maggio a Liverpool.

Ospiti: Gino Paoli, Depeche Mode. In serata previsto anche un videomessaggio di 2′ del presidente ucraino Zelensky.