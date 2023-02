Dopo aver rotto il ghiaccio – e anche le aiuole di rose grazie alle intemperanze di Blanco – il Festival di Sanremo 2023 veleggia verso la sua Seconda Serata: si ascoltano le altre 14 canzoni in gara – se ce la si fa ad arrivare all’1 di notte – intervallate da ospiti, monologhi, scale e brani altrui. L’inizio della diretta su Rai 1 e RaiPlay, in live streaming, è previsto alle 20.40, il termine all’1.30 anche stasera. Accanto al Direttore Artistico Amadeus e all’ottimo Gianni Morandi c’è questa sera Francesca Fagnani, chiamata a rispettare il ‘ruolo di Belva’.

Sanremo 2023, Seconda Serata, 8 febbraio: anticipazioni

Un inedito e atteso trio italiano è il protagonista della seconda serata: parliamo dell’incontro artistico tra Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, insieme sul palco per la prima volta e impegnati in un medley di brani del proprio repertorio e su un brano probabilmente inedito. Sono più attesi del primo ospite internazionale della 73esima edizione del Festival, ovvero i Black Eyed Peas, stasera all’Ariston. Altri ospiti il comico Angelo Duro e l’attore Francesco Arca per presentare la fiction Resta con me.

Sanremo 2023, Seconda Serata: i cantanti che si esibiscono stasera

Ecco la lista dei 14 cantanti in gara che si esibiscono stasera, in ordine di uscita: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.

Sanremo 2023, Seconda Serata, 8 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Il Festival di Sanremo 2023 è visibile in diretta tv su Rai 1 in HD e anche in 4K per le tv abilitate. Come lo scorso anno, il segnale di Rai 1 non è geolocalizzato dalle 20.00 alle 3 di notte per permettere anche ai telespettatori all’estero di seguire le serate, dal Tg1 al ‘dopofestival’ di Fiorello, senza problemi di diritti. Oltre al segnale di Rai 1 è disponibile, dunque, anche il live streaming di RaiPlay, che dà la possibilità di vedere il Festival anche on demand, con le clip delle esibizioni dei cantanti in gara e degli ospiti, e in LIS.