Drusilla Foer torna al Festival e lo fa questa sera, mercoledì 8 febbraio, Seconda Serata di Sanremo 2023. L’alter ego dell’attore Gianluca Gori torna all’Ariston dopo l’ottima performance da co-conduttrice dello scorso anno, quando fu al fianco di Amadeus – con una competenza e una conoscenza dei tempi comici e televisivi che furono una boccata d’aria per il racconto – nella Terza Serata del Festival. Da quell’esperienza è derivato L’Almanacco di Drusilla, nel preserale di Rai 2, e ora questa fortunata stagione tv della Foer si chiude – simbolicamente – con un ritorno all’Ariston che lei stessa si era augurata già lo scorso giugno. In un retroscena dello scorso giugno, infatti, il nostro Massimo Galanto aveva accennato al desiderio di Amadeus di riportare Drusilla al Festival e lei aveva commentato con entusiasmo che la cosa le avrebbe fatto piacere.

“Se mi ci invitano io vado… una capatina ce la farei volentieri. Io tendo a non autoinvitarmi”

disse qualche mese fa. Evidentemente l’invito è arrivato e senza dire niente a nessuno – un po’ come con il Presidente Mattarella nella prima serata, Drusilla Foer sarà all’Ariston. Giusto l’inviata de La Vita in Diretta questo pomeriggio ha ‘anticipato’ qualcosa sulla presenza di Drusilla a Sanremo: è poi arrivata la conferma.

Cosa fa Drusilla a Sanremo 2023?

Drusilla non sarà da sola sul palco dell’Ariston nella seconda serata di Sanremo 2023, anzi a dire il vero è lei che accompagna un’altra ospite. A conquistare la scena per prima, infatti, è un attrice di origini iraniane, Pegah, che si esibirà in un monologo, evidentemente dedicato alla drammatica situazione delle donne in Iran, da mesi in lotta per difendere la propria libertà e i propri diritti fondamentali. La libertà, l’autodeterminazione, la lotta contro l’oppressione sono i temi portanti, mai come questo anno, del Festival di Sanremo. Già il monologo di Chiara Ferragni, ma soprattutto i suoi abiti, sono stati un manifesto nella prima serata e stasera si torna a parlare della condizione delle donne in territori a dir poco difficili. Con la Fagnani, invece, si tocca il tema dell’istruzione, dell’obbligo scolastico che non è più un diritto, soprattutto in zone difficili del nostro Paese e per ragazzi che “hanno sbagliato”. Una serata all’insegna dei diritti, insomma.