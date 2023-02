Nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, il colpo di scena – in tutti i sensi – scatenato da Blanco che la scena l’ha letteralmente sfasciata durante l’esibizione del suo nuovo brano L’isola delle rose, interrotto a causa di problemi tecnici (e dello sfogo del cantante), ha ovviamente mandato il web in subbuglio (non solo il pubblico che ha lanciato fischi su fischi al cantante ospite). Quei calci alla scenografia completamente devastata dal “divertimento” di Blanco non è stata digerita da alcuni vip che hanno commentato a modo loro l’accaduto della quale si parlerà ancora e a lungo.

Iniziamo da Leonardo Pieraccioni che ci ironizza su a modo suo “Blanco! Ti volevo chiedermi se vieni a potarmi la siepe. Si è fatto male il giardiniere, vieni pure a potarmi qui anche con le mani”.

Più seria Serena Autieri che ha twittato “Trovo che la performance di Blanco non sia affatto rispettosa nei confronti del Festival come istituzione e del pubblico che preferisce una buona canzone ad uno sterile esercizio di devastazione che sembrava guidato da rabbia ingiustificata e comunque fuori luogo” seguita dai commenti di followers e non che le hanno dato ragione.

Anche Caterina Balivo è decisamente delusa da quanto ha combinato Blanco: “Eh no, questa non te la passiamo. La natura si rispetta, nessuno può permettersi di spaccare nulla, tra l’altro. La musica non insegna questo. Mi spiace, è stata una brutta scena.”

Adriana Volpe non è da meno nel lanciare una stoccata “E ora chi pulisce?” scrive pubblicando una foto del palcoscenico mezzo disastrato dalla scenografia sparpagliata “Vorrei che Blanco prendesse una bella scopa, olio di gomito e pulire alla grande!”

Valerio Scanu, affetto stabile in Oggi è un altro giorno e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010: “Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti“.

Selvaggia Lucarelli prima twitta a proposito dei fischi del pubblico dell’Ariston e va controcorrente rispetto alle critiche per il cantante: “Blanco fischiato come me a Ballando eroe della serata” mentre su Instagram aggiunge la foto di Blanco accompagnandolo a queste parole “Scusate ma sei voi foste entrati dopo quel monologo cosa avreste fatto?” il suo riferimento è all’intervento di Chiara Ferragni sul palco, poco prima.