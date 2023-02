Il Festival di Sanremo 2023 è la manifestazione musicale in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, giunta alla settantatreesima edizione.

Per il quarto anno consecutivo, troviamo Amadeus nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. In quest’edizione, Amadeus condividerà il palco con Gianni Morandi e con Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu.

Il Festival di Sanremo 2023 è un programma di Amadeus, Paolo Biamonte, Barbara Cappi, Alessio De Stefani, Ludovico Gullifa, Massimo Martelli, Gianni Morandi, Sergio Rubino e Federico Taddia. La regia è firmata da Stefano Vicario.

Sanremo 2023, Prima Serata, 7 febbraio: anticipazioni

La co-conduttrice della Prima Serata sarà Chiara Ferragni.

Gli ospiti musicali saranno Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione con la canzone Brividi. Blanco si esibirà anche con il suo ultimo singolo.

Saranno presenti anche i Pooh ed Elena Sofia Ricci, che promuoverà la serie di Rai 1, Fiori sopra l’inferno.

Dal Palco Suzuki, si esibirà Piero Pelù mentre Salmo sarà l’artista che si esibirà sulla Costa Smeralda.

Gianni Morandi, invece, sarà il protagonista di un omaggio a Lucio Battisti, a 25 anni dalla morte.

Sanremo 2023, Prima Serata: i Campioni che si esibiranno stasera

I primi 14 Campioni che si esibiranno questa sera saranno (in ordine di uscita) Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, i Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, i Colla Zio e Mara Sattei.

Nella prima serata voterà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web.

Sanremo 2023, Prima Serata, 7 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la prima serata del Festival di Sanremo 2023 in diretta dalle ore 20:40 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

