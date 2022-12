Insieme a ‘chi vincerà il Festival?’ è la domanda più in voga in queste settimane e lo sarà fino a inizio febbraio: a che ora finiranno le serate di Sanremo 2023? Grazie ai listini di Rai Pubblicità siamo in grado di fornire una risposta. La premessa è la solita: gli orari e i numeri che leggerete di seguito sono da considerarsi orientativi. Il Festival di Sanremo è un imponente show televisivo rigorosamente in diretta; quindi, proprio per questo motivo, è soggetto a imprevisti, rallentamenti, sforamenti, ritardi e così via. A maggior ragione se a gareggiare sono ben 28 artisti.

Dunque, salvo variazioni editoriali, a che ora finiranno le cinque serate di Sanremo in programma dal 7 all’11 febbraio su Rai1?

Sanremo 2023, a che ora finiranno le serate

L’orario di chiusura previsto per le prime quattro serate di Sanremo 2023 (dal martedì al venerdì) è l’1.30, mentre per la finalissima di sabato si scivola fino all’1.45. I break pubblicitari in onda durante il Festival saranno nove (più telepromozione).

Sanremo 2023 – al quale si potrà partecipare senza sottoporsi obbligatoriamente a tampone – andrà in onda anche all’estero grazie ai quattro canali di Rai Italia (Rai Italia 1 per il Nord America, Rai Italia 2 per Australia/Asia, Rai Italia 3 per l’Africa, Rai Italia 4 per il Sud America).

Sanremo 2022, a che ora finirono le serate

La prima serata di Sanremo 2022, in scena martedì 1 febbraio, si chiuse alle ore 1.12, ossia otto minuti prima rispetto a quanto indicato nel listino di Rai Pubblicità dello scorso anno per le prime quattro puntate. Il mercoledì Amadeus si congedò dal pubblico a mezzanotte e 50, mentre il giovedì la chiusura slittò all’1.46. Venerdì lo spettacolo terminò all’ 1.41, mentre la finalissima di sabato 5 febbraio si concluse addirittura all’1.56, comunque in linea con quanto previsto dalla società concessionaria per la pubblicità sulla tv pubblica.

Sanremo 2021, a che ora finirono le serate

La finale di Sanremo 2021 si chiuse addirittura alle 2.39 (sul listino Rai Pubblicità dell’epoca era previsto che chiudesse quasi un’ora prima), mentre la quarta serata congedò i telespettatori alle 2 e cinque minuti. La terza serata finì ancora più tardi (2.08), mentre la seconda chiuse alla 1.43, comunque una decina di minuti dopo la prima serata (1.34).