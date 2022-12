Chi sono i favoriti alla vittoria di Sanremo 2023? A poche ore dall’annuncio di Amadeus dei 22 Big in gara, è già possibile avanzare qualche ipotesi, anche se, al momento, non conosciamo neanche i titoli dei brani e peraltro il cast non è ancora completo. Venerdì 16 dicembre, infatti, il direttore artistico svelerà i nomi dei 6 vincitori di Sanremo Giovani, che a febbraio saranno promossi tra i Big (che quindi arriveranno alla cifra monstre complessiva di 28 – un po’ troppi?) e i titoli delle canzoni in gara.

Premesso tutto ciò, Sisal ha già diffuso le quote: saranno Ultimo e Marco Mengoni – a pari merito – a contendersi la vittoria finale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dall’7 all’11 febbraio. A seguire, sul secondo gradino del podio, Giorgia, che torna in gara a 22 anni di distanza dall’ultima volta (nel 2001 si presentò con Di Sole e d’Azzurro).

In terza posizione troviamo, sempre secondo Sisal, sia Elodie sia Madame. In quarta posizione un terzetto composto da Colapesce e DiMartino, Mara Sattei e Tananai. A metà classifica Lazza, LDA, Ariete, MR. Rain e i Modà. Più giù ecco Levante e Coma_Cose. Chiudono la graduatoria Gianluca Grignani, Anna Oxa, Paola e Chiara, gli Articolo31, Rosa Chemical, Leo Gassmann e I Cugini di Campagna.

Sanremo 2023: chi vincerà? Le quote Sisal (5/12/22)

Ultimo 2.75

Marco Mengoni 2.75

Giorgia 5

Elodie 9

Madame 9

Colapesce e Dimartino 12

Tananai 12

Mara Sattei 12

Lazza 16

LDA 16

Ariete 20

Mr. Rain 20

Modà 20

Coma Cose 25

Levante 25

Gianluca Grignani 33

Anna Oxa 33

Paola e Chiara 33

Articolo31 – 50

Rosa Chemical 50

Leo Gassmann 50

I Cugini di Campagna 100

Ricordiamo che le quote sono ovviamente soggette a variazione e che dopo il 16 dicembre a contendersi il primo posto al Festival ci saranno anche i sei vincitori di Sanremo Giovani.