Insieme ai nomi dei cantanti in gara (per questi bisognerà attendere il 15 dicembre quando Amadeus li annuncerà in diretta su Rai1 – anche se qualche indiscrezione circola, inclusa quella da noi anticipata che darebbe molto probabile la presenza di Gianni Morandi), l’altro aspetto del Festival di Sanremo che interessa il grande pubblico concerne l’orario di chiusura delle cinque serate previste. E allora eccoci qui a rispondere alla domanda: quanto dureranno le puntate di Sanremo 2022?

A fornire la risposta in realtà è Rai Pubblicità, che ha reso noto il listino legato all’evento che Amadeus condurrà dal primo al 5 febbraio 2022.

Sanremo 2022: le serate finiranno prima dell’anno scorso (in teoria!)

Le prime quattro serate di Sanremo 2022 avranno inizio alle 20.50 e si concluderanno all’1.20, mentre la finale, in programma sabato sera, terminerà circa 40 minuti dopo, ossia intorno alle ore 2.00.

Ovviamente si tratta di numeri da prendere con le pinze e da considerare orientativi; trattandosi di uno show in diretta, gli imprevisti sono dietro l’angolo e con essi eventuali sforamenti (nel listino, peraltro, viene precisato che la validità degli orari va intesa ‘salvo variazioni editoriali’). Sforamenti che non sorprenderebbero, considerando anche quanto accaduto lo scorso anno.

La finale di Sanremo 2021, per esempio, si chiuse alle 2.39 (sul listino Rai Pubblicità era previsto che chiudesse quasi un’ora prima), mentre la quarta serata congedò i telespettatori alle 2 e cinque minuti. La terza serata finì ancora più tardi (2.08), mentre la seconda chiuse alla 1.43, comunque una decina di minuti dopo la prima serata (1.34).

Sanremo 2022: l’anteprima e l’apporto di Rai Italia

Tutte le serate (anzi, si partirà il 29 gennaio) di Sanremo 2022 saranno precedute da un’anteprima in onda dalle 20.31 alle 20.44.

Il Festival di Sanremo – con il pubblico all’interno del teatro Ariston, salvo sviluppi negativi della pandemia da coronavirus – andrà in onda anche all’estero grazie ai quattro canali di Rai Italia (Rai Italia 1 per il Nord America, Rai Italia 2 per Australia/Asia, Rai Italia 3 per l’Africa, Rai Italia 4 per il Sud America).