Sanremo 2023, il presidente ucraino Zelensky sarà ospite della finale

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarà ospite in collegamento della finale della 73° edizione del Festival di Sanremo. A dare l’annuncio è stato oggi pomeriggio Bruno Vespa, intervenuto a Domenica In in collegamento da Kiev, dove si trovava a seguito della registrazione dell’intervista con il presidente ucraino, avvenuta nella giornata di ieri.

Martedì 17 gennaio Rai1 infatti trasmetterà in seconda serata all’interno di Porta a Porta l’intervista che Bruno Vespa ha realizzato di persona a Zelensky, recandosi in visita proprio nella capitale ucraina. Il giornalista aveva già avuto modo di intervistare il presidente ucraino lo scorso maggio, quando l’intervista si era svolta in collegamento.

Durante la finale del Festival di Sanremo, ovvero sabato 11 febbraio, a quasi un anno esatto dall’inizio del conflitto in Ucraina, il presidente Zelensky tornerà ad affacciarsi sugli schermi delle televisioni italiane, facendo un’incursione nel programma d’intrattenimento più visto della televisione italiana.

Da quando è iniziato il conflitto non è la prima volta che il presidente ucraino irrompe in contesti non giornalistici: se lo scorso maggio un suo messaggio arrivò a sorpresa a Cannes, lo stessa schema si è poi ripetuto a Venezia e nei giorni scorsi Zelensky è intervenuto anche nella serata di premiazione dei Golden Globe.

Questa volta sarà invece il palco sanremese dell’Ariston ad accogliere un nuovo messaggio inviato dal presidente ucraino, che, grazie anche al nuovo incontro con Bruno Vespa, si è reso sempre più presente anche nei media italiani, con nuove dichiarazioni che arriveranno dall’intervista che sarà trasmessa martedì sera.

“Zelensky sapevo che voleva venire a Sanremo” ha rivelato Vespa a Domenica In. Dopo aver quindi parlato con Amadeus, il conduttore di Porta a Porta avrebbe invitato Zelensky a partecipare in collegamento dall’Ucraina nella serata finale del Festival. L’invito da parte di Vespa sarebbe arrivato dunque proprio nel corso dell’intervista.