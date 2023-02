Sanremo 2023, i Depeche Mode ospiti nella Serata Finale

I Depeche Mode superospiti della Serata Finale di Sanremo 2023. È arrivato l’ annuncio del superospite internazionale di cui si parla da giorni, di cui Fiorello aveva dato qualche indizio e che poi Amadeus avrebbe dovuto rivelare in un collegamento con Domenica In lo scorso 29 gennaio. In quell’occasione non ci fu nessuno ‘scoop’ per Mara Venier, che dovette accontentarsi solo di ricordare i superospiti italiani annunciati nel Tg1 delle 13.30, ovvero Gino Paoli e Peppino di Capri. In compenso lunedì 30 dall’amico Fiorello è andata in onda la clip che ha ufficializzato i duetti e le cover della Quarta Serata, venerdì 10 febbraio 2023.

Ma non è una donna, non è americana e non ha origini italiane, come invece da indizi di Fiorello. Che dunque sarà soddisfatto del suo scherzo. In questo 1° febbraio 2023, a meno di una settimana dal Festival, arriva dunque il nome. E arriva con una doppietta di Amadeus, che in un solo giorno annuncia Angelo Duro ospite della Seconda Serata con una clip trasmessa a Viva Rai 2! e che approfitta di una nuova finestra del Tg1 per dare l’annuncio più atteso, quello del superospite internazionale. Sarà l’ultimo annuncio internazionale, dopo i Black Eyed Peas?

I Depeche Mode a Sanremo

Non è la prima volta per i Depeche Mode a Sanremo: il gruppo inglese è stato al Festival nel 1986 con Stripped, nel 1989 al PalaRock con Everything Counts e nel 1990 i Depeche Mode tornarono al Festival per esibirsi in Enjoy the Silence, uno dei loro successi più amati nel mondo. Con Sanremo 2023 i Depeche Mode fanno poker al Festival, anche se ci tornano senza Andy Fletcher, scomparso nel maggio 2022.

Cosa cantano i Depeche Mode a Sanremo 2023

Il gruppo ha da poco lanciato il suo ultimo progetto discografico dal titolo Memento Mori: si tratta di un nuovo album, il 15esimo in studio per la band annunciato con una conferenza stampa a Berlino lo scorso 4 ottobre, e che uscirà nella primavera del 2023, cui seguirà un tour, Memento Mori World Tour 2023. Un’ottima occasione per lanciare nuovo album e tour anche in Italia.