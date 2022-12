Nel corso della conferenza stampa di presentazione di L’anno che verrà che andrà in scena su Rai1 domani sera in diretta da Perugia, Amadeus è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2023. Il conduttore è stato interpellato sul caso Silvia Toffanin, esploso negli scorsi giorni.

Il direttore artistico del Festival ha di fatto smentito l’agenzia Ansa rilanciata da Mediaset in cui si faceva riferimento ad una proposta di Amadeus per avere la conduttrice di Verissimo al Festival in programma a febbraio prossimo e ha confermato quanto il nostro Hit aveva riportato citando fonti vicine alla kermesse canora:

Avevo chiesto a Silvia Toffanin di venire al primo mio Sanremo nel 2020 (TvBlog all’epoca lo rivelò in anteprima, Ndr) e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi ‘non me la sento, magari più avanti vediamo’. Le porte per quanto mi riguarda per lei sono aperte. Mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno, che è il mio ultimo Festival, sarò felice di averla con me e glielo richiederò magari mi dirà di sì. Ho un rapporto fraterno con Graziellina (manager della Toffanin, ndr), ci sentiamo tante volte e anche per gli auguri, non abbiamo mai affrontato l’argomento Silvia ultimamente, non è detto non accada in futuro e lo richiederò a Graziella.