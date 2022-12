Festival di Sanremo 2023: nessuna chiamata per Silvia Toffanin (Retroscena TvBlog)

Si sono rincorse nelle ultime ore voci circa una presunta chiamata da parte della direzione artistica del Festival di Sanremo per la prossima edizione della più popolare kermesse canora del nostro paese. Sono uscite indiscrezioni rilanciate da agenzie di stampa circa il possibile coinvolgimento della conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin come co-conduttrice di una delle cinque serate del prossimo Festival di Sanremo a fianco del conduttore Amadeus.

Come è noto per due sere vedremo a fianco del golden boy di Rai1 la bionda Chiara Ferragni, mentre per una serata, come annunciato in anteprima assoluta nel varietà di Fiorello Viva Rai2 dal suo amico Amadeus, ci sarà Francesca Fagnani, volto della seconda rete con il suo programma di varietà Belve. Ebbene, dopo poco tempo dall’uscita dell’indiscrezione rilanciata da una agenzia di stampa, è uscita un’altra agenzia in cui si riferiva che da “fonti Mediaset” si fa sapere che la signora in questione ha declinato l’invito a partecipare al Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice “in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Una risposta un po’ ruvida da parte dell’ex letterina, chissà. Va detto però che secondo quanto apprendiamo da fonti vicine al Festival di Sanremo, quest’anno la signora Toffanin non sarebbe stata proprio chiamata a ricoprire quel ruolo, incarico che invece le era stato offerto nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo, quella pre-Covid. Il Festival di Sanremo è sicuramente la Champions (o anche qualcosa di più) per un personaggio che lavora in tv, è il programma più visto e più importante dell’anno, lo ha condotto la maggior parte dei campioni della nostra televisione, quasi un punto di arrivo, certamente il punto di partenza per tanti giovani che hanno l’onore di parteciparvi, vedremo e sentiremo, grazie agli annunci prossimi venturi al Tg1 delle 20, chi avrà l’onore di co-condurlo insieme ad Amadeus.