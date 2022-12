Sarà piazza IV novembre a Perugia ad ospitare l’edizione 2023 de L’anno che verrà, il tradizionale spettacolo musicale di fine anno di Rai1 condotto anche quest’anno da Amadeus. Subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, trasmesso anche quest’anno a reti unificate, la linea passerà dunque a Perugia dove si attenderà in diretta la mezzanotte per dare il benvenuto al 2023. L’evento è realizzato in partnership con la Regione Umbria e in collaborazione con il Comune della città di Perugia e sarà interamente gratuito, senza prenotazione alcuna per il pubblico che ci vorrà essere.

L’anno che verrà è il tradizionale veglione televisivo di fine anno condotto da Amadeus che andrà in onda per oltre 4 ore di diretta tv e che vedrà il conduttore dei Soliti ignoti e del Festival di Sanremo impegnato a presentare tutta una serie di cantanti che intratterranno il pubblico di Perugia e quello di Rai1, fino al consueto picco di ascolti alla mezzanotte. Siamo in grado di anticiparvi alcuni nomi dei cantanti che parteciperanno a questo evento televisivo, nomi di un cast che è in via di formazione proprio in queste ore.

Si parte da una coppia di cantanti molto affiatata e che ha già partecipato a questo varietà televisivo in passato, ovvero Umberto Tozzi e Raf, due cantanti che hanno un repertorio pieno di successi in grado di riempire ore di concerti. Poi ancora i nuovi coach di Voice senior, ovvero i Ricchi e poveri, quindi la protagonista indiscussa di questa edizione di Ballando con le stelle, ovvero Iva Zanicchi.

Dallo scorso Festival di Sanremo ospite de L’anno che verrà 2023 il cantante e produttore discografico Dargen D’Amico e ancora i Modà, che vedremo proprio nel prossimo Festival di Sanremo, quindi l’ormai neo conduttore Nek, poi Piero Pelù , Noemi, Donatella Rettore e molti altri. Per i momenti comici prevista la presenza di Nino Frassica. Insomma un cast davvero di tutto rispetto per l’edizione 2023 de L’anno che verrà in onda sabato 31 dicembre, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Amadeus, naturalmente su Rai1.