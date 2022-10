L’Anno che verrà arriva col Capodanno 2023 alla sua ventesima edizione: sarà, infatti, la ventesima volta che Rai 1 offrirà al pubblico tv un veglione di San Silvestro da seguire in famiglia, con il tradizionale countdown che è ormai la nostra ‘sfera di Times Square’ nazionale, o da vivere come se si fosse in famiglia per chi non ha nessuno con cui condividere l’ultima notte dell’anno vecchio e la prima mattinata dell’anno nuovo.

Per la ventesima edizione, L’anno che verrà cambia location: si resta in Umbria, ma per la prima volta l’evento si terrà a Perugia. A condurlo ancora Amadeus, sul palco del Capodanno di Rai 1 dal 2015.

L’Anno che Verrà, quando va in onda?

Dal momento che si tratta di un veglione di San Silvestro, L’Anno che Verrà non può che andare in onda sabato 31 dicembre in prima serata, rigorosamente in diretta su Rai 1: Amadeus prenderà la linea subito dopo il Messaggio di Fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che quest’anno pensava di essere finalmente in ferie…).

Il programma sarà trasmesso anche su Rai Italia e in diretta radiofonica su Rai Radio1 oltre a essere disponibile in live streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivederlo anche dopo la messa in onda.

L’Anno che Verrà 2023: conduttori

Come detto, anche per quest’anno sul palco del Capodanno di Rai 1 ci sarà Amadeus, alla sua ottava edizione consecutiva. Dopo aver animato l’Arena di Verona con il suo ‘dj show’ andato in onda all’inizio dell’Autunno e con la testa già a Sanremo 2023, Amadeus è ormai l’anima musicale di Rai 1. Nel cast artistico e musicale de L’anno che verrà 2023 potrebbe esserci qualche protagonista di Sanremo 2023: ricordiamo che per la fine dell’anno Amadeus dovrebbe aver già annunciato i Big in gara.

Tornando a L’anno che verrà, sul palco con Amadeus ci saranno diverse ‘spalle’ che lo aiuteranno a far divertire il pubblico e a scoprire le bellezze dell’Umbria. All’8 ottobre il cast artistico non è stato ancora svelato.

Il cast de L’Anno che Verrà 2023

Ancora presto anche per conoscere il cast musicale che si esibirà nelle oltre quattro ore di show live. Possibile il ritorno di Cristiano Malgioglio e magari il recupero di Gigi D’Alessio, che lo scorso anno dovette rinunciare perché positivo al Covid.

Dove si fa l’Anno che Verrà 2023?

Come detto, L’anno che verrà 2023 si terrà a Perugia. Il luogo esatto non è ancora stato comunicato.

L’evento, vissuto sempre come una “occasione unica di valorizzazione dell’intero territorio regionale”, si realizzerà in partnership con la Regione Umbria, che lo ha fortemente voluto e sostenuto, e in collaborazione con il Comune di Perugia.

L’anno che verrà, location

Dove sarà montato il palco de L’anno che verrà 2023? La location più simbolica a Perugia è di certo Piazza IV Novembre, ma è anche uno dei luogli più delicati e fragili della città, vista la sua ricchezza artistica. Vedremo quali saranno le decisioni del Comune di Perugia e della Rai.

L’edizione dello scorso anno si svolse nelle Acciaierie di Terni con un accesso ristretto a 700 persone con Green Pass rafforzato, tampone negativo e mascherina di tipo FFP2. L’edizione ancora precedente, quindi parliamo de L’Anno che Verrà 2021 che cadde nel pieno dell’emergenza pandemica, si svolse invece a porte chiuse negli studi Rai Fabrizio Frizzi.

Quest’anno immaginiamo che si torni alle origini, con pubblico senza mascherina e senza limiti di capienza, se non quelli definiti dalla location e dalle misure di sicurezza.