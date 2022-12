Domani, sabato 31 dicembre 2022, arriverà l’appuntamento con il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà diffuso a reti unificate in televisione. Come accade da tempo, praticamente tutte le reti generaliste lo proporranno in diretta. Nello specifico sarà possibile seguire in tempo reale le parole del Capo di Stato su Rai1, Rai2, Rai3, Rete 4, Canale 5 e La7.

Fa eccezione, ma non è una novità di quest’anno, Italia 1 che non modificherà la sua programmazione, trasmettendo sin dalle 19.30 il film con Jim Carrey The Mask – Da zero a mito.

Il discorso di Sergio Mattarella sarà ovviamente proposto in diretta anche dalle reti all news, come Sky Tg24, Rai News 24 e TgCom 24. L’appuntamento per il collegamento dal Palazzo del Quirinale è alle ore 20.30.

Discorso di fine anno di Mattarella: cosa successe l’anno scorso

Quello di domani sarà l’ottavo messaggio di fine anno rivolto agli italiani da Sergio Mattarella, anche se 365 giorni fa non pensava di parlare nuovamente ai concittadini la sera di San Silvestro. Non a caso lo scorso anno il Presidente, che per 15 minuti parlò in piedi dallo studio della Palazzina del Fuga che si trova nei giardini del Quirinale (con tanto di polemica social per la palma che si intravedeva da una finestra), aveva detto:

Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente.

L’incapacità dei politici di trovare l’intesa su un nome diverso dal suo e il senso di responsabilità più volte dimostrato da Mattarella, hanno cambiato le cose in corsa, dando il via al suo secondo settennato. Per la cronaca, il messaggio di fine anno di Mattarella nel 2021 fu visto in tv da oltre 13 milioni e mezzo di telespettatori.

Cosa dirà il Presidente Sergio Mattarella

Mattarella, 81 anni, anche domani sera dovrebbe tenere il discorso in piedi. Il testo è in preparazione da ieri pomeriggio. Secondo quanto trapela, dovrebbe affrontare in particolare i temi della guerra, del lavoro, dei giovani e dell’ambiente. Non mancheranno riferimenti alla Costituzione, che in questi giorni compie 75 anni.