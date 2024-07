Temptation Island 2024 si è concluso definitivamente con la sesta puntata in onda giovedì 25 luglio. Le coppie ancora all’interno del programma si sono riviste per il falò di confronto finale e solo alcune hanno deciso di continuare la loro relazione dopo l’esperienza nel docu-reality. Altre, invece, si sono lasciate direttamente davanti a Filippo Bisciglia. Ma poi, cosa è successo?

A questo interrogativo ha dato una risposta la fase successiva, con i protagonisti davanti alle telecamere… un mese dopo. Ecco la situazione delle coppie.

Ludovica e Christian

I due hanno interrotto la loro storia al falò. Un mese dopo, i due non stanno più insieme. “Oggi sono serena, penso di essere stata sincera con me stessa in merito al rapporto con Christian, ho fatto il bene per me e per lui”. La ragazza è tornata dai suoi genitori, poi è andata a vivere in un’altra casa, cambiando persino lavoro. “Tutto questo mi dà più forza per quello che verrà. Lui merita tanto, di essere amato ma non posso essere io a dargli questo amore” ha poi aggiunto, sottolineando di essere convinta di non avergli mancato di rispetto. Al ritorno si sono sentiti al telefono, hanno parlato molto cercando di spiegargli che quella che ha visto è semplicemente lei. Ludovica è che convinta che lui speri in un ritorno da parte sua. La vicinanza con il tentatore Andrea? Assicura che è stato importante all’interno del villaggio, “non volevo fidanzarmi o sostituire Christian”. Non ha legami col tentatore, oggi, si sono sentiti solo un paio di volte al telefono. Christian ha ammesso che ha avuto bisogno di tempo per superare la delusione “perché ho creduto molto in questa relazione”. Ma assicura che sta provando a rifarsi una vita. “Mi aspettavo delle scuse per il suo comportamento, non sono rimasto contento delle sue parole, sembrava volesse giustificare il suo comportamento” ha aggiunto. Sperava che, dopo questo programma, lei potesse capire di amarlo ma così non è stato.

Gaia e Luca

Un mese dopo, Luca entra da solo. “Un mese molto burrascoso a livello emotivo, Gaia ha preso decisioni che non mi aspettavo”. Gaia ha deciso di chiudere la relazione e puntare all’amore per se stessa. Lui racconta che avrebbe voluto dimostrarle l’amore che provava, mettendo da parte “l’altra parte di sé”. Aggiunge che lei ha sempre voluto sentire la persona all’interno del villaggio ma Luca non lo accettava. “Parlando di bisogno fisiologico non volevo sminuire l’amore o le donne con cui sono state ma sbagliando e commettendo l’errore mi sono sentito legittimato nel poterlo fare” sottolinea Luca. Oggi vive un momento difficile per la scelta di Gaia. “Auguro a Gaia la risposte giuste e la strada giusta” specifica ammettendo che spera in un futuro riavvicinamento. Poi la parola passa alla donna che ribadisce di aver capito che, anche in quel programma, Luca aveva messo davanti a sé il suo stesso ego. Dopo essere uscita insieme da falò, ha voluto capire meglio la situazione tra loro. Ma i punti di domanda erano troppi “e mi serviva un distacco”. In questo momento, sente di voler ritrovare serenità e leggerezza, accantonate troppo per pensare all’uomo che aveva accanto.

Lino e Alessia

Alessia appare da sola e racconta che il rientro è stato strano, brutto, “non sentirlo più non è stata una cosa bella, mi è mancato anche”. Dice di essere uscita distrutta dal programma. “Mi è dispiaciuto vedere quello che ha fatto e sentire cose che ho detto io, per averlo ferito”. Ha sottolineato le attenzioni date a Maika, il cercarla sempre. “Non puoi buttare quattro anni di relazione in pochi giorni”. Lui l’ha chiamata qualche giorno dopo ma hanno solo litigato e non ha mai ammesso quello che ha fatto. Non si sono mai più visti “e mi dispiace perché il confronto lo avrei voluto per rispetto dei quattro anni”. Anche ora sta male, “piango durante ogni puntata che vedo”. Lo ama ancora anche se non sa che effetto potrebbe fare vederlo. “Sto cercando di andare avanti, sono arrabbiata, delusa, a volte lo odio, poi mi manca” rivela, specificando che crede che sia finita veramente, questa volta. Lino, a sua volta, ammette il comportamento brutto nei confronti di Alessia. “Voglio chiedere scusa a lei in primis per quello che ho fatto, quelle mancanze le volevo da lei e non dall’altra ragazza”. Concorda che non sono riusciti a capirsi. Si commuove mentre ricorda di averla vista piangere in tv. “Ho percepito il dolore, volevo finisse diversamente la situazione”. Poi aggiunge “Dopo il programma ho capito che a me Alessia non è mancata e fondamentalmente è una risposta, no?”. Con Maika si è sentito solo in maniera amichevolmente. E dice che LUI non ha avuto la necessità di volerla rivedere…

Siria e Matteo

Hanno deciso di ricominciare dall’inizio. “Siamo molto felici, le attenzioni devono continuare anche da parte mia” sottolinea la ragazza. I due sono usciti insieme dal programma e Matteo assicura di poterle dare tutto quello di cui lei ha bisogno, “Ho capito che lo amo e voglio continuare a stare con lui, sono contenta di averci riprovato”. Sono state ore a parlare del bullismo che Matteo aveva subìto e non le aveva mai rivelato. Anche la comunicazione tra di loro è tornata: “Ci siamo raccontati quello che avevamo vissuto e provato, la prima cosa di cui abbiamo parlato è stato l’essere lontani uno dall’altra”. La sera sono sempre insieme. E la Playstation? “Esiste ma non ci ha più giocato!”

Jenny e Tony

Jenny e Tony sono usciti insieme e, dopo un mese, i due sono ancora insieme. “I cambiamenti ci sono stati, evidenti” si loda lui. Jenny conferma che ha gestito la gelosia. Jenny racconta che a volte sparisce e che esagera rispetto al passato. La ragazza ha raccontato di aver visto Martina e di aver passato una serata insieme. “Io non ho fiatato in tutto questo” sottolinea Tony che parla addirittura di repressione per “Mr Hyde”. E aggiunge “Tante colpe non ne ho perché è stato Mr Hyde a sbagliare”. Avete letto bene. Jenny racconta che è stato sempre presente nella sua vita e ad illuminare le sue giornate. “Ma il tempo ci darà modo di capire e se non va, Tony si rimette col suo amico Mr Hyde”.

Martina e Raul

I due si sono lasciati durante il falò. Lei ha scelto di non uscire insieme. Lui racconta, un mese dopo, che ha avuto un crollo durante il falò. “Avevo la testa che mi frullava, mi è mancata quando siamo tornati a casa”. Non si aspettava entrasse in intimità con il tentatore Carlo e ammette che è stato forte vedere tutto quanto. “Il sentimento è forte ma è andato a scemare, ho perso stima per lei” racconta lui. Si aspettava che lei cercasse un confronto ma non è arrivato. Martina, un mese dopo, invece, rivela che pensava di accusare di più il colpo della sua assenza nel quotidiano. E invece no. “Ho capito di aver preso la decisione giusta” sottolinea. “Era convinta di amare Raul e di voler risolvere il problema della gelosia”. Ha voluto vivere l’intesa con Carlo nel villaggio. “Mi rimprovero di non averlo salutato al falò” dice, pensando a Raul. Carlo l’ha contattata il giorno dopo la sua uscita dal programma. Si sono visti ma “da qui a definire un rapporto con lui, non riesco o saremmo qui insieme, ora vado piano”.

Vittoria e Raul

Il primo a parlare è Raul: “Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita e a pensare di più a me stesso”. Il percorso gli ha dato la possibilità di capire se stesso e di ritrovare una consapevolezza che gli era mancata. “E scoprire delle cose di una persona che non avevo mai messo in conto”. E aggiunge “Il problema non ero io, ho pensato a me stesso però siamo entrati per un motivo e siamo usciti per un altro”. Sottolinea che lei gli aveva assicurato che non si sarebbe avvicinata a nessuno ma “forse ha visto dei comportamenti miei ma abbiamo fatto dei percorsi completamente diversi”. Si è sentito e scritto con la tentatrice Nicole ma non si sono ma visti: “Il mio obiettivo l’ho raggiunto anche grazie a lei”. E Vittoria? Arriva da sola, “scombussolata” da tutto quello che è successo. Racconta come abbia scoperto tutto dai video che vedeva nel programma. Non ha voluto vederlo e nemmeno Alex. Si è organizzata con la sorella per ritirare le cose da casa sua. “Non mi importa più di lui, non so niente e non lo voglio sapere”. Ora vive a Biella dove è nata e si è avvicinata ad un’altra persona: Simone. Non ha mai ripensato alla sua decisione e si è sentita rinata. Il tentatore Simone la raggiunge e si baciano. Lui conferma la chimica nata con Vittoria. “Ci stiamo vivendo” ammette lei “Le cose stanno continuando e l’interesse da parte sua è reale”.