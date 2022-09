Ultima puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90 sabato 1 ottobre 2022, su Rai 1, dalle 21.30 circa. Si chiude, con il terzo appuntamento, la seconda edizione condotta da Amadeus -la prima andò in onda nel 2021- con un viaggio nei ricordi della musica italiana e internazionale. Durante le precedenti serate della kermesse musicale, abbiamo potuto ascoltare i pezzi più amati del repertorio degli artisti ospiti. Grandi nomi, da Gloria Gaynor agli Aqua, con le hit che hanno dominato le classifiche, dagli anni Sessanta agli anni Novanta. E anche nell’ultimo appuntamento di questa edizione, potremo ascoltare numerosi successi indimenticabili. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Ecco, a seguire, gli artisti che si esibiranno nella terza e ultima puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90. Passiamo dagli 883 fino a Bonnie Tyler passando per Al Bano con la sua “Nel sole” e Patrick Hernandez con “Born to be alive”:

Max Pezzali e Mauro Repetto (883) Con “Nord Sud Ovest Est”, Bonnie Tyler Con “Total Eclipse Of The Heart”, Sister Sledge Con “We Are Family”, Patty Pravo con “E Dimmi Che Non Vuoi Morire”, Snap! con “Rhythm Is A Dancer”, Al Bano Con “Nel Sole”, Corona Con “The Rhythm Of The Night”, Patrick Hernandez Con “Born To Be Alive”, P. Lion Con “Happy Children, Crystal Waters Con “Gipsy Woman”, Los Locos Con “Macarena”, Neja con “Restless”, Michele Zarrillo Con “Cinque Giorni”, Nathalie dei Soundlovers con “Surrender”, Limahl con “Never Ending Story”.

Gli artisti invitati spesso suoneranno altri pezzi della loro carriera. Aspettiamoci quindi alcuni dei grandi successi degli 883 e di Patty Pravo. La cantante, inoltre, dagli anni Sessanta in poi ha inciso una serie di grandi successi e hit. Sicuramente non ascolteremo solo “E dimmi che non vuoi morire”, il brano presentato a Sanremo e scritto per lei da Vasco Rossi.

La puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90 andrà in onda sabato 1 ottobre 2022 con l’ultima serata di questa edizione che ha ottenuto un buon successo di pubblico contro la ‘corazzata’ di Canale 5, Tu sì que vales con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e l’irresistibile Sabrina Ferilli.