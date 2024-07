TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 26 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 26 luglio 2024: su Rai 2 al via le Olimpiadi 2024 con la cerimonia d’apertura

TvBlog anche oggi, giovedì 25 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 26 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 19.30) A cura di Rai Sport. Al via l’edizione 2024 delle Olimpiadi. La sfilata vede anche la delegazione italiana, con i portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.

(ore 19.30) A cura di Rai Sport. Al via l’edizione 2024 delle Olimpiadi. La sfilata vede anche la delegazione italiana, con i portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Rai 3 – Astolfo (film, ore 21.20) Astolfo, professore in pensione, viene cordialmente sfrattato dal suo storico appartamento nella capitale. Decide di far ritorno sulle colline di Artena. Ma qui, tutto non è come prima: il suo nobile palazzo è abusivamente occupato; il sindaco ha costruito sulle sue terre di famiglia e, infine, un prete onnipresente allieta le sue giornate. Ma lo spiazzante scenario sarà più gioioso grazie all’amore per la bella Stefania. Una candidatura ai Nastri d’Argento una candidatura a David di Donatello.

(film, ore 21.20) Astolfo, professore in pensione, viene cordialmente sfrattato dal suo storico appartamento nella capitale. Decide di far ritorno sulle colline di Artena. Ma qui, tutto non è come prima: il suo nobile palazzo è abusivamente occupato; il sindaco ha costruito sulle sue terre di famiglia e, infine, un prete onnipresente allieta le sue giornate. Ma lo spiazzante scenario sarà più gioioso grazie all’amore per la bella Stefania. Una candidatura ai Nastri d’Argento una candidatura a David di Donatello. Italia 1 – Din Don – La magia del cinema (ore 21:30) A Pellizzano il paese e’ in subbuglio. Ci sarà il casting per un film horror del regista Rocco Siffredi. E in molti aspirano ai 15 minuti di celebrità.

I programmi della sera in tv, 26 luglio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Le Willis (film, ore 21:10) : Dal Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago, Rai Cultura propone “Le Willis”, leggenda in un atto in due parti su libretto di Ferdinando Fontana, recentemente andata in scena per il 70° Festival Puccini 2024. Regia, scene e costumi sono firmati da Pier Luigi Pizzi, mentre Maestro concertatore e direttore d’orchestra è Massimo Zanetti, sul podio di Orchestra e Coro del Festival Puccini, Maestro del Coro Roberto Ardigò. Personaggi e interpreti: Guglielmo Gulf (baritono) Giuseppe De Luca; Anna, sua figlia (soprano) Lidia Fridman; Roberto (tenore), Vincenzo Costanzo. Coreografia di Gheorghe Iancu.

(ch. 23) – (film, ore 21:10) : Dal Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago, Rai Cultura propone “Le Willis”, leggenda in un atto in due parti su libretto di Ferdinando Fontana, recentemente andata in scena per il 70° Festival Puccini 2024. Regia, scene e costumi sono firmati da Pier Luigi Pizzi, mentre Maestro concertatore e direttore d’orchestra è Massimo Zanetti, sul podio di Orchestra e Coro del Festival Puccini, Maestro del Coro Roberto Ardigò. Personaggi e interpreti: Guglielmo Gulf (baritono) Giuseppe De Luca; Anna, sua figlia (soprano) Lidia Fridman; Roberto (tenore), Vincenzo Costanzo. Coreografia di Gheorghe Iancu. Cine34 (ch. 34) – Rimini Rimini – Un anno dopo (film, ore 21:10) Un anno dopo, si torna sulle spiagge di Rimini per cinque episodi comici, all’insegna degli ormoni bollenti.

I programmi della sera in tv, 26 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 301/NOW) – Return to sender – Restituire al mittente (ore 21:15) Rosamund Pike e Nick Nolte in un avvincente thriller psicologico. Vittima di una crudele aggressione, una meticolosa infermiera ordisce un diabolico piano di vendetta

(ch. 301/NOW) – (ore 21:15) Rosamund Pike e Nick Nolte in un avvincente thriller psicologico. Vittima di una crudele aggressione, una meticolosa infermiera ordisce un diabolico piano di vendetta Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il GGG – Il grande gigante gentile (film, ore 21:00) Steven Spielberg adatta il romanzo di Roald Dahl nella pellicola con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante aiutandolo a frenare la furia cannibale dei suoi simili.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Steven Spielberg adatta il romanzo di Roald Dahl nella pellicola con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante aiutandolo a frenare la furia cannibale dei suoi simili. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Non c’è più religione (film, ore 21:00) Commedia di Luca Miniero con Alessandro Gassmann e Claudio Bisio. Su un’isola del Mediterraneo, la rappresentazione di un presepe vivente innesca una serie di tragicomici malintesi.