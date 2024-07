TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 25 luglio 2024

TvBlog anche oggi, giovedì 25 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 25 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Un viaggio a quattro zampe (ore 21.30) Allontanata temporaneamente dal suo padrone e salvatore Lucas, Bella, cagnolina energica e curiosa, parte per un lungo viaggio alla ricerca della casa e degli affetti perduti. Nel suo accidentato percorso, Bella incrocia le vite di molti. Tra queste un cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Alla fine di tutte le sue peripezie, riuscirà a ritrovare il suo giovane padrone?

(ore 21.30) Allontanata temporaneamente dal suo padrone e salvatore Lucas, Bella, cagnolina energica e curiosa, parte per un lungo viaggio alla ricerca della casa e degli affetti perduti. Nel suo accidentato percorso, Bella incrocia le vite di molti. Tra queste un cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Alla fine di tutte le sue peripezie, riuscirà a ritrovare il suo giovane padrone? Rai 3 – Il complicato mondo di Nathalie (ore 21.30) Nathalie Pêcheux, una professoressa di lettere divorziata, passa le sue giornate tra le apprensioni materne e le gelosie del marito. Le sue attenzioni si concentrano prima di tutto sulla bella figlia diciottenne Mathilde, una ballerina di danza classica, e poi sugli amici, sui colleghi e sui vicini di casa. Il suo equilibrio è però pericolosamente in bilico. Riuscirà a salvarsi da sé stessa?

(ore 21.30) Nathalie Pêcheux, una professoressa di lettere divorziata, passa le sue giornate tra le apprensioni materne e le gelosie del marito. Le sue attenzioni si concentrano prima di tutto sulla bella figlia diciottenne Mathilde, una ballerina di danza classica, e poi sugli amici, sui colleghi e sui vicini di casa. Il suo equilibrio è però pericolosamente in bilico. Riuscirà a salvarsi da sé stessa? Canale 5 – Temptation Island (ore 21:30) Ultimo appuntamento di questa edizione con il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore

(ore 21:30) Ultimo appuntamento di questa edizione con il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore Tv8 – Balla coi lupi (film, ore 21:30) La versione estesa dell’epico western vincitore di 7 Oscar, diretto e interpretato da Kevin Costner. Un tenente, trasferito in territorio Sioux, entra in simbiosi col popolo pellerossa.

I programmi della sera in tv, 25 luglio 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – I Flintstones in Viva Rock Vegas (film, ore 21:10) : Un passo indietro nella storia dei Flinstones: Fred e Wilma, freschi innamorati, trascorrono un focoso week end a Rock Vegas insieme ai loro amici Barney e Betty.

(ch. 27) – (film, ore 21:10) : Un passo indietro nella storia dei Flinstones: Fred e Wilma, freschi innamorati, trascorrono un focoso week end a Rock Vegas insieme ai loro amici Barney e Betty. Cine34 (ch. 34) – La casa di famiglia (film, ore 21:10) Papa’ Sergio si risveglia dal coma dopo cinque anni. Avra’ una brutta sorpresa quando scoprira’ che i suoi figli, nel frattempo, hanno gia’ venduto la sua casa.

I programmi della sera in tv, 25 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La sala professori (ore 21:15) In una scuola di Amburgo, un’insegnante idealista indaga su alcuni furti sperando di fare giustizia ma la sua iniziativa provoca una reazione incontrollabile.

(ch. 302/NOW) – (ore 21:15) In una scuola di Amburgo, un’insegnante idealista indaga su alcuni furti sperando di fare giustizia ma la sua iniziativa provoca una reazione incontrollabile. Sky Cinema Collection (ch. 304/NOW) – Caccia a Ottobre Rosso (film, ore 21:00) Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all’agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l’altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all’agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l’altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Space Jam (film, ore 22:55) La star del basket Michael Jordan nel cult che mescola animazione e live action. Per sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, i Looney Tunes arruolano il campione dei Chicago Bulls