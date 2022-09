Analisi Auditel della serata di sabato 17 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 30% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 5% di share, mentre la curva rossa dl Tg2 delle 20:30 tocca il 9% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti che prevale nello spazio che va dal 20 al 25% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint scorre fra il 15 ed il 20% di share. Seguono tutte le altre curve mischiate attorno alla linea del 5% di share.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 al comando con Tu si que vales, curva questa che si posiziona fra il 25 ed il 30% di share con la curva blu della prima serata di Arena Suzuki 60,70,80 e 90 nella corsia che va dal 20 al 25% di share. Questi due programmi schiacciano tutte le altre proposte televisive del sabato sera sotto la soglia del 5% di share, dove vediamo ammassate tutte le altre 5 curve delle principali reti generaliste italiane.