I Cesaroni – Il Ritorno insidiano Ulisse – Il Piacere della Scoperta: finale in crescendo alla Garbatella. I dati Auditel del 1 Giugno 2026

Un’Odissea televisiva. Questo è stato il reboot de I Cesaroni, una delle famiglie più amate del piccolo schermo. Il ritorno in prima serata era atteso, ma non è sempre stato gradito. In termini di percentuali. Gli ascolti, nel corso di queste settimane, hanno pagato diversi aspetti: l’orario non sempre benevolo, con la prima serata iniziata alle 22.00, e alcune scelte comprese a metà dal pubblico. La volontà per diverse puntate di proporre un solo episodio a sera è stata spiazzante, anche troppo per la platea televisiva.

L’ultima puntata della fiction Mediaset, però, ha visto un 16,3% di Share contro il 16,4% di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. La trasmissione di Alberto Angela è andata in scena con una replica importante su Leonardo Da Vinci che ha visto, fra le altre cose, la partecipazione del compianto Gigi Proietti. Quindi il risultato di Canale 5 è più che incoraggiante, la rete ammiraglia è riuscita a insidiare la concorrenza arrivando quasi a un testa a testa con Viale Mazzini.

I Cesaroni – Il Ritorno in scia a Ulisse – Il Piacere della Scoperta

Gli ascolti, nello specifico, sono cresciuti dopo le flessioni del recente passato. Non è dato sapere se questo basterà per mettere insieme l’ottava stagione della serie, ma le visioni su Netflix o Infinity (dove è possibile trovare tutte le stagioni de I Cesaroni) potrebbero aiutare la produzione nel decidere di proseguire su questo cammino televisivo. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone The Unknown al 5,3% di Share. Rai3 sceglie Newsroom al 3,3% di Share.

Rete4 svetta con Quarta Repubblica al 7,1% di Share, mentre Italia Uno chiude la saga di Attacco al Potere con l’appuntamento finale di Paris Has Fallen, che vede Gerard Butler in veste di produttore esecutivo, al 5,8% di Share. La7 propone La Torre di Babele in replica al 4,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta su un nuovo episodio del GialappaShow. Il Best Of dell’ultima edizione, in attesa del ritorno autunnale, raggiunge il 2,6% di Share.

La Ruota della Fortuna in testa nel preserale

Nove con Little Big Italy conquista il 3,6% di Share. Su Rai4 Alert – Missing Person Unit arriva all’1,5% di Share, mentre su Iris Eileen ottiene il 2% di Share. RaiMovie con Old Henry si spinge al 2,4% di Share. La sfida preserale, in questa specifica occasione, vede prevalere La Ruota della Fortuna al 25,1% di Share contro Affari Tuoi che si ferma al 24,5% di Share. I due programmi di prima serata delle rispettive ammiraglie hanno coinvolto anche i giochi dell’access prime time che, in termini di percentuali, continuano a tallonarsi in un inseguimento catodico sempre più serrato.