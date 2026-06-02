I Cesaroni – Il Ritorno arriva su Mediaset Infinity: tutta l’ultima stagione gratis dal 2 giugno

Dal 2 giugno tutti gli episodi dell’ultima stagione della serie con Claudio Amendola sono disponibili gratis su Mediaset Infinity, insieme alle sei stagioni precedenti per un rewatch completo

Ci sono serie televisive che non finiscono mai davvero, perché entrano nella memoria collettiva di un paese e ci restano. I Cesaroni è una di queste: dal 2 giugno, il giorno dopo la conclusione in prima TV su Canale 5, il cofanetto completo de I Cesaroni – Il Ritorno sarà disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity. Tutti gli episodi dell’ultima stagione, senza abbonamento, per chi vuole recuperarla o rivederla con calma.

La storia de I Cesaroni è quella di una serie che ha segnato un’epoca. Dal 2006 al 2014, la famiglia della Garbatella ha tenuto incollati al televisore milioni di italiani per sei stagioni, toccando nelle prime annate picchi di quasi otto milioni di spettatori a puntata — numeri che nel panorama televisivo attuale appartengono a un altro mondo. Un successo costruito su personaggi autentici, dialetti romani, dinamiche familiari riconoscibili e una Roma di quartiere raccontata con affetto e ironia. Poi, nel 2014, il sipario. E dieci anni di attesa.

Il ritorno, andato in onda questa primavera su Canale 5, ha confermato quanto quella serie fosse rimasta nel cuore del pubblico: all’esordio ha registrato oltre 3,4 milioni di spettatori con il 22,6% di share, con picchi di oltre 6 milioni, posizionandosi al primo posto nelle tendenze italiane su X. Dato ancora più significativo, lo share sul target dei 15-34 anni ha raggiunto il 40% — a riprova che I Cesaroni parlano ancora a generazioni che all’epoca della prima stagione erano bambini.

Al centro di tutto c’è sempre Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, che in questa stagione firma anche la regia: una scelta che dice molto sull’attaccamento dell’attore a questo progetto, e che garantisce alla serie una coerenza visiva e narrativa difficile da ottenere altrimenti. Con lui ritornano i volti storici: Marco, oggi produttore musicale e padre di famiglia; il sarcastico e imprevedibile Rudi; Mimmo, diventato insegnante; e i fedelissimi Walter e Stefania Masetti. Ma l’ultima stagione non vive solo di nostalgia: introduce personaggi nuovi pensati per allargare il racconto. Virginia, la nuova compagna di Marco, e suo padre Adriano portano dinamiche inedite all’interno della famiglia; la vulcanica imprenditrice Livia Di Cori mette a rischio la storica bottiglieria della Garbatella con la sua energia destabilizzante; e Marta, figlia adolescente di Marco ed Eva arrivata da New York, porta in casa Cesaroni lo sguardo straniato di chi quella famiglia la conosce solo a metà. A completare il quadro, due guest star che coprono decenni di cultura pop italiana: Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, entrambi nel ruolo di se stessi.

Per chi vuole arrivare al 2 giugno preparato — o per chi non ha mai visto la serie e vuole capire perché ha tenuto incollate al televisore intere generazioni — su Mediaset Infinity sono già disponibili gratuitamente tutte e sei le stagioni precedenti de I Cesaroni. Dalla prima puntata del 2006 fino all’ultimo episodio del Ritorno: tutto in un posto solo, gratis, quando si vuole.