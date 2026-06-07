Pino È batte Ciao Darwin. Palinsesto estivo tra repliche e cult cinematografici. I dati Auditel del 6 giugno 2026

La programmazione estiva è cominciata. Raiuno e Canale 5 si danno battaglia a colpi di repliche eccellenti. Viale Mazzini propone Pino È: concerto evento per ricordare il cantautore partenopeo, mentre Cologno Monzese si affida a Ciao Darwin. Le ultime edizioni del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno dato il massimo, in termini di ascolti, anche se si è trattato di episodi in differita. Ora la situazione è cambiata: il ricordo di Pino Daniele ha fatto maggiore breccia nel pubblico televisivo.

L’Audience è pari al 18,7% di Share contro il 17,5% di Share targato Bonolis e Laurenti. La domanda generale prevede un’offerta ricca che determina un successo importante sia da una parte che dall’altra. Le repliche viaggiano a percentuali soddisfacenti. Talvolta anche più elevate di produzioni originali nell’anno in corso.

Pino Daniele supera Ciao Darwin: il concerto evento conquista il pubblico

Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone Omicidio nelle Highlands e arriva al 5,6% di Share, la terza rete di Viale Mazzini punta su Sapiens – Un Solo Pianeta arrivando al 4,2% di Share. Rete4 vira su L’Ultima Cena con il 4,1% di Share, mentre Italia Uno conquista il 3,2% di Share con Belle&Sebastien – Amici per Sempre. La7 propone In Altre Parole con Massimo Gramellini che ottiene il 6,3% di Share. La seconda parte di programma, chiamata In Altre Parole…Ancora, raggiunge il 4,8% di Share. Leggero calo ma resta comunque in media al trend di riferimento.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona le repliche di 4Ristoranti e 4Hotel arrivando rispettivamente al 2,4% e 2% di Share. Nove ritrova Accordi&Disaccordi sfiorando il 4% di Share, la trasmissione si è fermata al 3,9%. Percentuale incoraggiante per l’emittente di Discovery. Il capitolo secondo di John Wick sul Canale 20 arriva al 2,6% di Share. Su Rai4 The Counselor – Il Procuratore si ferma all’1,8% di Share. Su Iris Firewall – Accesso negato non va oltre il 2,2% di Share.

La Ruota della Fortuna sorpassa Affari Tuoi

RaiMovie con Promises si accontenta dello 0,9% di Share. La sfida preserale è tutta in un punto percentuale sulla generalista. La Ruota della Fortuna ottiene il 25,7% di Share mentre Affari Tuoi si ferma al 24,6% di Share. Un testa a testa che vede costanti contro sorpassi destinati ad animare anche gli ultimi scampoli di stagione prima della pausa estiva. La strada, dunque, è ancora lunga ma il trend è netto. I due formati si equivalgono e la disputa si anima davvero nel giro di pochi punti percentuale.