Ascolti TV 2 luglio: i Mondiali blindano la prima serata, ottimo esordio per il Battiti Live di Ilary Blasi

La serata televisiva di giovedì 2 luglio si preannunciava come una delle più competitive dell’inizio dell’estate, complice l’incrocio tra la fase calda dei Mondiali di calcio 2026 e una delle partenze più attese della stagione musicale di Mediaset. I dati Auditel confermano la polarizzazione del pubblico tra lo sport in diretta e l’intrattenimento pop.

Su Rai1, la sfida valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali tra Spagna e Austria ha blindato la prima serata, conquistando la vetta degli ascolti con una media di 4.566.000 appassionati, traducendosi in un netto 28.9% di share. Un risultato ampiamente prevedibile che fotografa il richiamo magnetico della rassegna calcistica quando si entra dentro la fase a eliminazione diretta.

La contromossa di Canale 5, tuttavia, ha dato i frutti sperati dai vertici di Cologno Monzese. Il debutto della nuova edizione del Tim Battiti Live, caratterizzato dal cambio di guardia alla conduzione con l’arrivo di Ilary Blasi affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, ha saputo difendere il proprio perimetro editoriale. Lo show musicale ha intercettato 2.072.000 spettatori, registrando il 19.1% di share.

Dal punto di vista strategico, l’avvio ritardato alle 21:50 e la chiusura prolungata fino a notte inoltrata hanno permesso all’ammiraglia Mediaset di beneficiare del travaso di pubblico da Rai1 una volta terminata la partita, ottimizzando la resa dello share nella seconda parte della trasmissione.

Access Prime Time: Gerry Scotti presidia la fascia senza la concorrenza di Rai1

La variazione di palinsesto dovuta al fischio d’inizio anticipato del match alle 20:30 ha ridefinito gli equilibri dell’Access Prime Time. Con Rai1 impegnata nelle formalità pre-partita subito dopo il Tg1, Canale 5 ha capitalizzato l’assenza di Affari Tuoi.

La Ruota della Fortuna, la versione estiva del game show guidata da Gerry Scotti insieme a Samira Lui, ha ottenuto un riscontro notevole nella sua finestra temporale (20:54 – 21:45), radunando 4.402.000 telespettatori e sfiorando il 26.7% di share, confermandosi un traino fondamentale per l’intera programmazione serale della rete.

I posizionamenti delle altre reti generaliste

Nel resto del panorama televisivo, le proposte alternative si sono divise i margini lasciati dai due player principali:

Rai2: Il lungometraggio in prima visione La ragazza che ho sempre desiderato si è attestato a 722.000 spettatori (4.8%).

Italia1: Il capitolo cinematografico Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha intercettato 656.000 spettatori (4.8%).

Rete4: La riproposizione del cult nostrano Il bisbetico domato ha registrato 631.000 spettatori (4.6%).

Rai3: La divulgazione e i viaggi di Overland hanno raccolto davanti allo schermo 627.000 spettatori (4.4%).

La7: L’approfondimento giornalistico con lo Speciale Piazzapulita condotto da Corrado Formigli ha siglato 509.000 spettatori (3.3%).

Tv8: Il franchise di Quattro matrimoni ha siglato 420.000 spettatori (3.7%) nel debutto e 355.000 (3.7%) nel successivo episodio.

Nove: La replica de La Corrida ha chiuso la serata con un bacino di 257.000 spettatori e il 2.3% di share.