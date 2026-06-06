Campioni del Mondo – Italia Loves Unesco sfiora il 15% di Share, L’Erede fermo al 13,2%. I dati Auditel del 5 giugno 2026
Campioni del Mondo – Italia Loves Unesco leader di ascolti in prime time su Raiuno. Resta indietro L’Erede su Canale 5, ma Mediaset sorride in access prime time con La Ruota della Fortuna.
La musica partenopea torna protagonista su Raiuno con il format Italia Loves Unesco – Campioni del Mondo. La trasmissione ha lo scopo di promuovere la canzone napoletana come ulteriore patrimonio immateriale dell’Unesco. Un successo che, se confermato, andrebbe ad aumentare il blasone del Paese dopo la conferma della cucina italiana come patrimonio internazionale fra i beni immateriali. Intanto la musica napoletana fa bene al cuore di chi l’ascolta e ai dati Auditel di Viale Mazzini che con la manifestazione in prima serata raggiunge quasi il 15% di Share.
Il programma condotto da Milly Carlucci si ferma al 14,9% ma riesce ugualmente a fare meglio de L’Erede che su Canale 5 raggiunge il 13,2% di Share. Cifre che determinano la preferenza netta, per quanto concerne il confronto tra reti ammiraglia, da parte del pubblico dello show musicale della televisione di Stato.
Italia Loves Unesco vince in prima serata, cala L’Erede
Le reti cadette hanno fatto altre scelte: Rai2 arriva al 7% di Share con Ore14Sera. Il programma di Milo Infante rispetta gli standard di stagione che sono stati, per il programma, in crescita anche nella parentesi serale sommata all’appuntamento pomeridiano del contenuto televisivo.
Rai3 sceglie Albatross fermandosi al 3,1% di Share, mentre Rete4 propone Quarto Grado che guadagna il 9,8% di Share. Italia Uno vira su Invasion – Sotto Attacco arrivando al 6,6% di Share. La7 guadagna il 7,3% di Share con il consueto appuntamento del venerdì sera con Propaganda Live, intrattenimento e notizie grazie a Diego Bianchi e i suoi compagni d’avventura.
Due punti separano Scotti e De Martino
Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,3% di Share con I Delitti del Barlume: la replica dell’episodio Indovina Chi? riesce a conquistare un numero considerevole di affezionati. Il Nove si spinge al 3,6% di Share con I Migliori Fratelli di Crozza. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra Tutti Pazzi per L’Oro sul Canale 20, Last Man Down su Rai4, 42 su Iris e Indian – La Grande Sfida su RaiMovie.
Equilibri diversi nel preserale con La Ruota della Fortuna che arriva al 24,9% di Share contro Affari Tuoi che si attesta sul 22,9% di Share, due punti separano i giochi più seguiti dell’access prime time. Una sfida ancora piuttosto serrata che conferma tendenze importanti, prospettive difficili da stabilire per quella che resta un’epopea catodica ancora da compiersi definitivamente. Diverse settimane mancano alla conclusione di un testa a testa che ha animato l’intera stagione tv ed è pronto a regalare ulteriori colpi di scena.