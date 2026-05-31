Gigi D’Alessio in concerto vince su Massimo Ranieri in replica. I dati Auditel del 30 maggio 2026

Gigi D’Alessio contro Massimo Ranieri, la Campania è protagonista in televisione con musica e magia. Non si tratta della replica dell’Eurovision Song Contest con Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì, ma di due spettacoli con tante analogie pur essendo profondamente diversi. Su Raiuno c’è la riproposizione dello spettacolo di Massimo Ranieri dal titolo Tutti i Sogni Ancora in Volo. Su Canale 5, invece, Gigi D’Alessio si esibisce in concerto al Diego Armando Maradona di Napoli.

Una vera e propria sfida tra capostipiti della canzone che, televisivamente, è vinta da D’Alessio su Mediaset con il 16,9% di Share. Massimo Ranieri su Raiuno si ferma al 13,2% di Share. La musica coinvolge e attira la platea televisiva in maniera diversa sia dalle parti di Viale Mazzini che a Cologno Monzese, mentre le reti cadette hanno scelto altro lasciando alle ammiraglie la responsabilità di sperimentare nuovi formati a ritmo di melodie classiche e avanguardiste.

Gigi D’Alessio supera Massimo Ranieri in prima serata

Rai2 propone Omicidio a Les Saintes con il 5,2% di Share. Rai3 punta su Mario Tozzi e l’approfondimento a tema ambientale: Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge il 4,5% di Share. Rete4 ottiene il 7,3% di Share con Continuavano a Chiamarlo Trinità. Secondo capitolo della saga con Bud Spencer e Terence Hill protagonisti. Italia Uno conquista il 4,4% di Share con Belle&Sebastien – L’avventura continua. Il film tratto dalla nota storia fantasy anima le suggestioni del pubblico di affezionati.

La7 arriva al 5,3% di Share con Massimo Gramellini e In Altre Parole. La trasmissione poi cala leggermente nella seconda parte di programma, dal titolo In Altre Parole…Ancora, arrivando comunque a ottenere il 4,9% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona i grandi eventi sportivi e sceglie la differita della finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Confronto che, televisivamente, è valso il 6,7% di Share con 906.000 spettatori collegati che hanno visto l’impresa di Luis Enrique, il quale ha vinto la Coppa dalle Grandi Orecchie per il secondo anno consecutivo alla guida dei francesi.

Gerry Scotti porta La Ruota della Fortuna oltre il 25% di Share

L’Arsenal di Arteta si è arreso alla lotteria dei rigori in un match apertissimo nel corso dei novanta minuti giocati. Nove torna a scegliere il talk show politico con Accordi&Disaccordi di Luca Sommi e Andrea Scanzi. La trasmissione si attesta sul 3,1% di Share. Il Canale 20 sceglie Spia per Caso guadagnando una percentuale incoraggiante: 1,5% di Share per un’opera che riesce comunque ad accattivare una buona parte di pubblico.

Le Paludi della Morte, su Rai4, si spinge all’1,8% di Share. Iris, con Nessuna Verità, conquista il 2,1% di Share. Un Matrimonio Mostruoso, su RaiMovie, non va oltre l’1,1% di Share. La sfida preserale all’interno del palinsesto generalista italiano vede ancora fronteggiarsi Gerry Scotti e Stefano De Martino. Nello specifico, La Ruota della Fortuna tocca il 25,3% di Share contro Affari Tuoi che si ferma al 24,5% di Share.