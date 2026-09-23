C’è Ancora Domani batte SuperKaraoke, Floris supera il 10% di Share e insidia Canale 5. I dati Auditel del 22 Settembre 2026

Aveva già anticipato Fiorello il destino del SuperKaraoke: lo showman di Augusta, scherzando, ha sottolineato che chiunque tocchi quel format dopo di lui finisce per incappare in un flop. Nel recente passato è successo a Pintus, ora tocca anche all’amica e collega Michelle Hunziker. La quale ha scelto di passare anche in radio dal mattatore siciliano per prendere una sorta di benedizione “scacciaguai”. Non è stato sufficiente, il programma – nella nuova veste – parte bene su Canale 5. I dati sembrano essere incoraggianti. C’è margine di miglioramento, ma la macchina televisiva sembra tenere.

Il finale di stagione, però, diventa un problema. Almeno in termini di numeri: SuperKaraoke ottiene l’11,2% di Share. La concorrenza di Raiuno gongola per il successo, anche sul piccolo schermo, di C’è Ancora Domani. Il primo film da regista di Paola Cortellesi è stato premiato ovunque, il successo si è ripetuto non solo in sala ma anche sulle piattaforme. In chiaro, poi, ogni volta che è stato trasmesso ha regalato grandi soddisfazioni. Stavolta il copione, restando in tema, è rimasto lo stesso.

C’è Ancora Domani meglio di SuperKaraoke

L’opera ottiene il 14,8% di Share. Standard bassi rispetto al recente passato, ma ugualmente sufficienti a determinare un successo in termini di Auditel. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 propone la nuova edizione di Boss in Incognito con Elettra Lamborghini alla conduzione, lo Share indica 5,7%. Filorosso, su Rai3, non si muove dal 2,7% di Share. Rete4 torna nuovamente da Milo Infante, Verità Nascoste si attesta sul 7,9% di Share. Italia Uno con The Bricklayer raggiunge il 6,7% di Share.

Cresce ancora DiMartedì su La7: Giovanni Floris, con il suo talk show politico, ottiene il 10,6% di Share. La nuova edizione, dopo pochi appuntamenti, è già oltre il 10% e – per numero di spettatori medi – arriva a insidiare la rete ammiraglia di Mediaset. Altro appunto da sottolineare dalle parti di Cologno Monzese per alimentare riflessioni rispetto al prossimo futuro. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con XFactor conquista il 4,7% di Share.

Scotti e De Martino vicinissimi in access prime time

Il talent – rispetto alla messa in onda su Sky Uno – conquista nuove fasce di pubblico che attendono le fasi successive del programma. Le audition si confermano comunque molto seguite. Su Nove Geopop Racconta arriva al 2,5% di Share che per una creatura mediatica arrivata dal Web resta un traguardo. Rai4 con 12 Soldiers non va oltre l’1,4% di Share. Leggermente più in alto I trecento di Fort Canby su Iris con l’1,8% di Share. Stesso punteggio per I Tre Moschettieri su RaiMovie, mentre 50 Sfumature di Grigio su La5 si ferma all’1,5% di Share.

Primo Appuntamento svetta al 2,1% di Share su RealTime. La sfida catodica in access prime time vede ancora primeggiare La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi, ma stavolta il divario tra i due competitor è davvero minimo: Gerry Scotti ottiene il 22,7% di Share contro il 22,5% di De Martino. Il gioco dei pacchi sta guadagnando terreno, ancora non c’è spazio per un possibile sorpasso ma Viale Mazzini ha messo la freccia rispetto alla concorrenza di Cologno Monzese.