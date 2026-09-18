Il Grande Fratello Vip sfiora il 17% di Share, Napoli-New York vicino al 14%. L’Italvolley fa volare Rai2. I dati Auditel del 17 Settembre 2026

La casa del Grande Fratello riapre i battenti e ritrova quel che aveva lasciato alcuni mesi fa: consenso televisivo e appeal social. Due fattori che consentono a Cologno Monzese di imporsi sul piano dell’Auditel per quanto riguarda il confronto tra reti ammiraglia. Canale 5 si spinge al 16,9% di Share grazie al reality show più longevo del piccolo schermo. Raiuno prova a tenere il passo, ma Napoli-New York (film diretto da Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino) si ferma al 13,9% di Share.

Situazione ben diversa dalle parti di Rai2 che festeggia per merito dell’Italvolley: gli Azzurri di pallavolo, nel confronto con la Slovenia, riescono a portare l’emittente cadetta all’11% di Share per una sfida inerente agli Europei di categoria maschile. Lo sport sta facendo la fortuna del secondo canale e non solo. La terza rete di Viale Mazzini sceglie, invece, Le Cose Che Non Sai con Eleonora Daniele e conquista il 2,2% di Share. Rete4 cambia prospettiva e punta su Dritto e Rovescio spingendosi al 5,6% di Share.

Grande Fratello Vip parte bene in prime time

Italia Uno con The Foreigner si ferma al 4,8% di Share. La7 lascia spazio a informazione e approfondimento con Piazzapulita. La trasmissione condotta da Corrado Formigli ottiene il 5,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, trasmette Besiktas-Olympique Marsiglia. La sfida di Europa League garantisce all’emittente l’1,8% di Share. Nove punta ancora sulla comicità live: lo spettacolo di Paolo Cevoli, Andavo ai 100 all’Ora, conquista il 2,3% di Share.

Il Canale 20 con Il Regno del Pianeta delle Scimmie si ferma all’1,5% di Share, mentre SWAT su Rai4 raggiunge l’1,6%. Angeli e Demoni su RaiMovie sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. TopCrime, con Delitti ai Caraibi, scende leggermente attestandosi sull’1,7% di Share. La nuova puntata di XFactor su SkyUno arriva al 2,6% di Share. In access prime time Affari Tuoi cala al 19,7% di Share, perde punti anche La Ruota della Fortuna che però resta sul 22,4%.

In access calano gli ascolti, ma Scotti vince su De Martino

Gerry Scotti e Samira Lui vincono ancora rispetto alla concorrenza di Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Il calo di ascolti da ambo le parti è fisiologico: lo sport in chiaro, tra volley e calcio giocato con l’Europa League, ha rosicchiato qualche punto togliendolo alla fascia preserale. Nei prossimi giorni i numeri torneranno a cambiare, così come anche il margine fra i due contenuti. La tendenza, fino a questo momento, sembra essere definita. Tutt’altro che certa in una fascia di palinsesto abituata a cambiare di settimana in settimana dal punto di vista numerico e percentuale.