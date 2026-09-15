Il Giovane Montalbano arretra, lo speciale di Temptation Island supera il 20% di Share. I dati Auditel del 14 Settembre 2026

Il Giovane Montalbano trova consenso e pubblico anche con le repliche della seconda stagione, ma stavolta la competizione con la concorrenza – in termini numerici – è più ampia. Canale 5 propone in opposizione lo speciale di Temptation Island dal titolo E poi…E poi. L’operazione funziona, infatti Cologno Monzese totalizza il 20,2% di Share sulla rete ammiraglia. Viale Mazzini deve arrendersi al 16,7% di Share.

Le reti cedette hanno selezionato altro: su Rai2 Boston Blue arriva al 3,8% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini ottiene il 7,8% di Share con Lo Stato delle Cose. Giletti parte bene con la nuova stagione del formato. Rete4 ottiene il 4,4% di Share con Quarta Repubblica, mentre Italia Uno arriva al 5,1% di Share con The Protege. La7 preferisce andare su un grande classico di approfondimento dell’emittente come La Torre di Babele che raggiunge il 4,3% di Share.

Il Giovane Montalbano perde contro lo speciale di Temptation Island

Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sul grande cinema con Django Unchained all’1,8% di Share. Little Big Italy sul Nove si spinge al 3,3% di Share. Sul Canale 20 Edge of Tomorrow – Senza Domani raggiunge il 2% di Share. Rai4 con Twilight of The Warriors – Walled In non va oltre l’1,1% di Share.

Iris con The Blind Side ottiene il 2,3% di Share e RaiPremium, grazie a Il Dolce Profumo dell’Amore, si attesta all’1,5% di Share. L’access prime time viaggia su standard diversi, ma con picchi alternati. Affari Tuoi e La Ruota delle Fortuna si danno battaglia in quella porzione di palinsesto: Gerry Scotti e Samira Lui calano al 22,7% di Share, mentre Stefano De Martino raggiunge il 21,2%.

Gerry Scotti vince in access, De Martino guadagna terreno

Cologno Monzese vince ancora in quella fascia, ma la rincorsa di Viale Mazzini sta dando risultati. Il margine nelle scorse puntate era più ampio e la televisione pubblica viveva una situazione, per quanto riguarda l’access, molto particolare. Ora il gap è molto sottile. Le prossime uscite potrebbero regalare sorprese in termini di numeri per una disputa catodica entrata nel vivo.