Jukebox – La Notte delle Hit fa ballare Raiuno, L’Erede si blocca al 13,3%. Flop Lidia Poet su Rai3. I dati Auditel dell’11 Settembre 2026

La musica porta bene a Raiuno. Non è solo questione del Festival di Sanremo, dalle parti di Viale Mazzini gli eventi live catturano l’attenzione del pubblico. Jukebox – La Notte delle Hit ottiene il 17,2% di Share, una percentuale importante che tiene a distanza la concorrenza di Canale 5. Cologno Monzese fatica con L’Erede che si ferma al 13,3% di Share. La soap turca non rende come nel recente passato a causa dei competitor che puntano sulla musica dal vivo. Le reti cadette puntano su altro: cresce Rai2 con il ricordo di Emma Bonino, la puntata di Belve – in replica – che l’ha vista ospite ha ottenuto il 4,1% di Share.

Subito dopo L’Ispettore Coliandro 7 in replica anch’esso registra il 3,7%. Il pubblico aspettava il ricordo della celebre leader politica, poi ha virato altrove. Nello specifico Rai3 punta su La Legge di Lidia Poet che non va oltre il 3,3% di Share. Il passaggio dalla rete ammiraglia Rai alla cadetta attutisce un po’ il colpo, ma la serie Netflix in chiaro non ingrana.

Jukebox – La Notte delle Hit vince in prima serata

Rete4 ritrova Quarto Grado all’8,7% di Share, mentre Italia Uno preferisce CIA fermandosi al 5,5%. La7 sceglie di dare spazio a un approfondimento sull’11 Settembre 2001 dal titolo: “Senza scampo” arrivando al 4,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, vira su Pechino Express – L’estremo Oriente al 3,1% di Share. Le repliche del reality on the road condotto da Costantino della Gherardesca vanno sempre molto bene in attesa della nuova stagione.

Osteria Giacobazzi sul Nove si erge al 4,2% di Share. L’ultima parte di trasmissione, chiamata L’Ultimo Giro, arriva al 3,1%. Leggero calo dovuto all’orario. Il Canale 20 seleziona un grande classico come Lara Croft: la culla della vita e conquista l’1,7% di Share. Trappola sulle montagne rocciose, su Rai4, si spinge all’1,9% di Share. Stesso punteggio di Iris che propone lo speciale dedicato all’11 Settembre dal titolo World Trade Center. RaiMovie, con The Palace, arriva all’1,1% di Share. Bake Off – Dolci in Forno su RealTime conquista il 4% di Share.

Scotti stacca De Martino di 4 punti in access prime time

La disputa catodica in access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vede primeggiare Gerry Scotti e Samira Lui con il 24% di Share rispetto alla concorrenza di Stefano De Martino ferma al 20,9% di Share. Il gioco dei pacchi sembra andare a un ritmo più lento rispetto alla scorsa stagione. La tendenza è simile al 2025. La trasmissione di De Martino è partita in sordina per poi riguadagnare terreno. Il favore del tempo dirà se Affari Tuoi riuscirà a ritrovare l’abbrivio del recente passato.