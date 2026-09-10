Erica – Una Detective per Caso supera il 18% di Share battendo Il Sesso degli Angeli. I dati Auditel del 9 Settembre 2026

La fiction di Canale 5 continua a soddisfare Cologno Monzese in termini di ascolti. Quel che aveva dato, nel recente passato, A Testa Alta con Sabrina Ferilli (esclusivamente in termini numerici) lo sta restituendo questo nuovo progetto seriale con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna protagonisti. Erica – Una Detective per Caso ottiene il 18,5% di Share e stacca notevolmente la concorrenza di Raiuno che propone il film di Leonardo Pieraccioni (con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte nel cast) dal titolo Il Sesso degli Angeli. La commedia cinematografica ottiene l’11,4% di Share.

Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone i Mondiali di Basket femminile con la sfida Italia-Australia arrivando al 2,9% di Share. La terza rete di Viale Mazzini sceglie l’approfondimento con Rino Gaetano – Sempre più Blu. Lo speciale dedicato al celebre cantautore raggiunge il 2,9% di Share. Spazio alla politica su Rete4 con È Sempre Cartabianca che arriva al 5,5% di Share. Italia Uno punta ancora sulla serialità con Chicago PD che si spinge al 6,3% di Share.

Erica batte Il Sesso degli Angeli con Pieraccioni e Ceccherini

La7 ripesca nella storia contemporanea offrendo un documentario su Putin dal titolo: “Anatomia di uno Zar”. Il contributo ottiene il 3,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 5,1% di Share grazie alla Champions League con la sfida Liverpool-Atletico Madrid. Nove sfiora il 3% di Share con Buy It Now – Mai più Senza totalizzando il 2,9% di Share, mentre il Canale 20 con L’Eliminatore arriva al 2,3% di Share. Cala Rai4 con L’Alba dei Morti Viventi all’1,4% di Share.

Elvis su Iris cresce di un punto, arrivando al 2,4% di Share. La doppia vita di Madeline Collins raggiunge il 2,4% di Share su RaiMovie. RaiPremium, invece, punta sul biopic con Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano che garantisce all’emittente il 2,2% di Share. La5 propone Temptation Island con la replica dello speciale dal titolo “E poi…E poi…” conquistando lo 0,7% di Share.

Gerry Scotti vince in access, De Martino resta in scia

L’access prime time italiano vede il programma di Stefano De Martino, Affari Tuoi, ridurre il gap con la concorrenza de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Il gioco dei pacchi, su Raiuno, ottiene il 20,7% di Share. Ancora non basta per impensierire il competitor che si attesta sul 23,7%. In poche puntate, però, la trasmissione di Raiuno sta conquistando terreno dopo la pausa estiva. Il gioco di Canale 5, invece, non si è mai fermato continuando ad andare sul piccolo schermo anche durante la bella stagione. La disputa catodica in access prime time è ripartita tra proiezioni, aspettative e qualche colpo di scena.