Ciao Darwin batte Vincenzo Salemme, Bonolis e Laurenti leader in replica. I dati Auditel del 5 Settembre 2026

Ciao Darwin si dimostra u contenuto solidissimo. In estate ha fatto la differenza su Canale 5, nonostante si tratti di repliche, la trasmissione condotta da Bonolis e Laurenti è viva nell’immaginario collettivo comune. Nessuno rinuncia a sorridere, specialmente con la bella stagione, questa voglia di leggerezza si riflette sullo Share. 16,3% è la percentuale per la rete ammiraglia di Cologno Monzese. La Rai prova a insidiare Cologno Monzese con un altro maestro della risata: lo spettacolo di Vincenzo Salemme, Ogni promessa è debito, che aveva fatto faville sotto Natale, viene riproposto in prime time. La replica, tuttavia, non va oltre il 10,5% di Share.

L’intrattenimento di Mediaset vince largamente nella sfida tra reti ammiraglia. Le emittenti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone Amore e morte in Namibia e si ferma al 6% di Share. La terza rete di Viale Mazzini raggiunge il 3,5% di Share con un grande classico di Sergio Leone dal titolo Giù la testa. Rete4 con La promessa ottiene il 6,6% di Share, la soap riesce sempre a fare la differenza dalle parti di Cologno Monzese. Italia Uno con Rampage – Furia animale non va oltre il 5,7% di Share.

Ciao Darwin supera lo spettacolo di Vincenzo Salemme

La7 si attesta sul 2,6% di Share con un altro episodio della saga di 007: Una cascata di diamanti riesce a catturare l’attenzione degli estimatori di un determinato filone cinematografico. Tv8, il canale in chiaro di Sky, vira su I delitti del Barlume. La serie targata SkyUno ottiene il 2,3% di Share in replica, aspettando i nuovi episodi nel mese di gennaio. In arrivo su Sky e successivamente su Tv8.

Nove ritrova un grande classico dell’emittente: Cash or Trash – Chi offre di più? Il format conquista il 2,8% di Share dimostrando che il programma non invecchia mai. Anzi, trova sempre maggiore consenso anche con un certo tipo di slancio, come dimostrano i picchi della trasmissione. Rai4 con Un uomo sopra la legge conquista il 2,3% di Share, mentre Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca si ferma all’1,6% di Share su Iris.

La Ruota della Fortuna si conferma leader in access

RaiPremium ritrova I casi di Teresa Battaglia con lo stesso punteggio. Poirot, su TopCrime, cresce al 2,1% di Share. La sfida preserale sulla generalista vede La Ruota della Fortuna trionfare su L’Eredità Summer. Il gioco condotto da Marco Liorni cresce arrivando al 17,1% di Share. Non basta per mettere pressione alla concorrenza di Cologno Monzese che arriva al 26,8% di Share.

Il torneo dei campioni de L’Eredità si è difeso egregiamente, ma l’appeal di Gerry Scotti e Samira Lui ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Ora toccherà a Stefano De Martino, con la nuova edizione di Affari Tuoi, tornare a sfidare in access prime time la Ruota più famosa del piccolo schermo per un autunno all’ultimo punto di Auditel.