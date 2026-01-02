Vincenzo Salemme, il riscatto del teatro in tv: le rappresentazioni sono una risorsa (anche) sul piccolo schermo

Vincenzo Salemme, in questi giorni, sta promuovendo il suo spettacolo teatrale “Ogni promessa è debito”. Non si tratta di un lancio qualsiasi, ma quello che rimanda al prossimo 5 gennaio 2026. Quando la performance di Salemme e la sua compagnia arriverà in televisione. Nella serata che precede l’Epifania, infatti, l’attore e regista torna sul piccolo schermo con una rappresentazione teatrale.

Soltanto questo basterebbe come garanzia, non rispetto alla competenza del singolo interprete o regista, ma in base alla certezza (amara) che il teatro viene spesso vissuto come qualcosa di estraneo alla quotidianità. Il teatro è spesso messo in secondo piano dalla maggior parte delle persone, esistono (per fortuna degli addetti ai lavori) anche le eccezioni che confermano la regola. L’arte della rappresentazione teatrale non viene snobbata: è sottovalutata.

Vincenzo Salemme e il teatro

Chi ama il teatro lo frequenta, fin qui non ci sono problemi di sorta. Chi, invece, è un semplice appassionato ma non sa cosa fare – né tantomeno da dove cominciare – incontra qualche difficoltà in più. A cominciare dai prezzi: chi vuole fruire quotidianamente delle rappresentazioni deve sborsare una certa cifra, per un abbonamento stagionale o per il costo del singolo biglietto. Si parla di tariffe accettabili, ma non per tutti.

Gli estimatori di vecchia data fanno qualche sacrificio in più, gli altri – coloro che sono appassionati ma non sanno come e quando iniziare a stimolare il proprio interesse – magari prima di sacrificare qualche introito in nome e a favore del palcoscenico ci pensano un po’. Il tempo passa e passano anche le occasioni. In questo limbo si perdono anche le possibilità di concepire il teatro come un ambiente meno elitario e più possibilista.

L’opportunità della tv

Veniamo quindi a Salemme e al suo operato. L’interprete e regista porta il teatro in tv, sotto le feste, da qualche anno. Un’operazione inedita, che nel passato faceva solo Eduardo De Filippo, per citare un riferimento non proprio qualsiasi, che può garantire un consenso graduale e in salita per un settore importante che, però, incontra anche qualche reticenza.

Teatro e televisione uniti in nome dell’arte. Un concetto che Salemme ha fatto suo da tempo, anche quando ammette – sommessamente – a mezzo stampa che in tv non lo chiamano. Intendendo che nessun progetto televisivo ha ritenuto opportuno, finora, investire sulla sua figura. Per questo, forse, l’unica strada è fare da apripista – nella contemporaneità – con le arti sceniche. L’attore e regista non avrà un programma suo, ma possiede una compagnia teatrale e porta avanti una tournée ogni anno.

Il palcoscenico incontra il piccolo schermo

Questo è un bagaglio culturale e professionale che merita una rilevanza particolare. In tv può fare la differenza, allora piuttosto che concedergli un programma qualunque la Rai gli offre l’occasione di portare in prima serata le sue performance. Vincono gli ascolti e vince Salemme, che non solo riscatta il periodo di assenza televisiva con un ritorno atteso, ma porta anche alla ribalta i suoi colleghi. Quelli che condividono il palco, da tempo, insieme a lui.

Abbiamo imparato a capirlo prima con “Una festa esagerata”, poi con “Napoletano? E fammi na pizza” e – ultimo ma non per importanza – “Natale in casa Cupiello”. Il riadattamento di una delle più celebri commedie di Eduardo De Filippo. Un vero e proprio appuntamento sotto Natale o a ridosso di Capodanno per arrivare subito prima del 6gennaio che conferma non solo quanto Salemme abbia voglia di cimentarsi con il teatro in tv, ma anche quanto la teatralità debba faccia bene al pubblico televisivo.

Un applauso condiviso

Occasioni come quella che porterà la trasmissione della commedia “Ogni promessa è debito” sono un collegamento tra le nuove generazioni e quelle più datate, che insieme non rinunciano a riscoprire qualcosa di inedito attraverso i meccanismi della commedia classica. La tv diventa un veicolo e una cassa di risonanza per un ambiente, come quello teatrale, visto troppo spesso da lontano. Salemme, con le sue capacità e la voglia di nuove sfide professionali, conferma che in scena ogni cosa diventa possibile. Persino confermare che il teatro resta un’arte (oltre che un’opportunità) aperta a tutti. Che inizia dal divano di casa e prosegue nei palchi di tutta Italia per sfociare in un applauso condiviso.