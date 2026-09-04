Hotel Costiera conferma il proprio successo su Canale 5. Torno Indietro e Cambio Vita resta in scia, ma non riesce a imporsi nel prime time. In access ha la meglio La Ruota della Fortuna contro L’Eredità Summer.

Hotel Costiera supera leggermente Torno Indietro e Cambio Vita. Dritto e Rovescio sfiora il 10% di Share. I dati Auditel del 3 settembre 2026

Hotel Costiera conferma il proprio successo in chiaro dopo aver ben seminato, in termini di visualizzazioni, nel panorama dello streaming online. Canale 5 conferma il 13,4% di Share contro Torno Indietro e Cambio Vita. Il film dei Vanzina con Raoul Bova e Giulia Michelini si ferma al 13% di Share. Distanza leggera ma sufficiente a stabilire una leadership fra le reti ammiraglia.

Atmosfera diversa fra le emittenti cadette con Rai2 che propone Il Commissario Rex al 4,8% di Share, la terza rete di Viale Mazzini punta su Kilimangiaro Estate non andando oltre il 3,8% di Share. Rete4 parte bene con Dritto e Rovescio, la trasmissione aveva in esclusiva l’intervista al Vicepremier Matteo Salvini, sfiorando il 10% di Share. Format che si ferma, nello specifico, al 9,7% di Share.

Hotel Costiera batte i Fratelli Vanzina. L’Eredità Summer indietro rispetto a La Ruota della Fortuna

Italia Uno punta sulla sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Verona raggiungendo il 6,8% di Share. La7 con In Onda Prima Serata ottiene il 5,2% di Share. Tv8 propone Tutte Contro di Lui – The Other Woman al 3,1% di Share. Nove vira su The Best Of Aldo, Giovanni e Giacomo. La comicità dal vivo del trio più celebre della tv contemporanea garantisce all’emittente il 3,8% di Share. Sul Canale 20 Blackhat conquista l’1,7% di Share. Rai4 si spinge al 2,1% di Share grazie a SWAT mentre RaiMovie, con Le Paludi della Morte, arriva all’1,5% di Share. TopCrime con Delitti ai Caraibi cresce di un punto raggiungendo il 2,5% di Share. Nel preserale generalista italiano la sfida è sempre tra La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer.

Il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 27,7% di Share contro il 15,7% di Share della concorrenza di Raiuno che, in questa parentesi estiva, ha provato a spostare in access prime time un format congegnato per il tardo pomeriggio. L’esperimento sembra essere riuscito solo parzialmente, il ritorno di Affari Tuoi (previsto per il 6 settembre 2026) potrebbe restituire a Viale Mazzini percentuali maggiormente rappresentative rispetto al confronto con il principale competitor.