Hotel Costiera supera leggermente Torno Indietro e Cambio Vita. Dritto e Rovescio sfiora il 10% di Share. I dati Auditel del 3 settembre 2026
Hotel Costiera conferma il proprio successo su Canale 5. Torno Indietro e Cambio Vita resta in scia, ma non riesce a imporsi nel prime time. In access ha la meglio La Ruota della Fortuna contro L’Eredità Summer.
Hotel Costiera conferma il proprio successo in chiaro dopo aver ben seminato, in termini di visualizzazioni, nel panorama dello streaming online. Canale 5 conferma il 13,4% di Share contro Torno Indietro e Cambio Vita. Il film dei Vanzina con Raoul Bova e Giulia Michelini si ferma al 13% di Share. Distanza leggera ma sufficiente a stabilire una leadership fra le reti ammiraglia.
Atmosfera diversa fra le emittenti cadette con Rai2 che propone Il Commissario Rex al 4,8% di Share, la terza rete di Viale Mazzini punta su Kilimangiaro Estate non andando oltre il 3,8% di Share. Rete4 parte bene con Dritto e Rovescio, la trasmissione aveva in esclusiva l’intervista al Vicepremier Matteo Salvini, sfiorando il 10% di Share. Format che si ferma, nello specifico, al 9,7% di Share.
Hotel Costiera batte i Fratelli Vanzina. L’Eredità Summer indietro rispetto a La Ruota della Fortuna
Italia Uno punta sulla sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Verona raggiungendo il 6,8% di Share. La7 con In Onda Prima Serata ottiene il 5,2% di Share. Tv8 propone Tutte Contro di Lui – The Other Woman al 3,1% di Share. Nove vira su The Best Of Aldo, Giovanni e Giacomo. La comicità dal vivo del trio più celebre della tv contemporanea garantisce all’emittente il 3,8% di Share. Sul Canale 20 Blackhat conquista l’1,7% di Share. Rai4 si spinge al 2,1% di Share grazie a SWAT mentre RaiMovie, con Le Paludi della Morte, arriva all’1,5% di Share. TopCrime con Delitti ai Caraibi cresce di un punto raggiungendo il 2,5% di Share. Nel preserale generalista italiano la sfida è sempre tra La Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer.
Il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 27,7% di Share contro il 15,7% di Share della concorrenza di Raiuno che, in questa parentesi estiva, ha provato a spostare in access prime time un format congegnato per il tardo pomeriggio. L’esperimento sembra essere riuscito solo parzialmente, il ritorno di Affari Tuoi (previsto per il 6 settembre 2026) potrebbe restituire a Viale Mazzini percentuali maggiormente rappresentative rispetto al confronto con il principale competitor.